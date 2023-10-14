涉假聲明申早領積金 20人被捕 部分移居外地回港落網 移民顧問料涉BNO移英者

積金中介涉收賄 助訛稱移居內地

廉署昨發聲明，證實早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，涉嫌協助強積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。網媒《追新聞》報道，有多名持BNO移民英國、並透過某金融公司提早領取強積金的港人，最近趁暑假回港，被廉署人員扣查。

廉署表示，早前接獲投訴，經調查後揭發該犯罪集團首腦為一名任職保險代理的強積金中介人，涉嫌向每名申請人收取數千至數萬元賄款，向強積金受託人公司訛稱因移居內地而永久離開香港，申請提早提取強積金。有關申請涉及使用虛假法定聲明、內地工作或定居證明等文件。

廉署行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及10多名涉案強積金計劃成員，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。廉署人員又根據法庭手令搜查多個地方，包括被捕人的住所及辦公地點。廉署稱，相關調查仍在進行，所有被捕人已獲保釋候查。廉署會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否檢控。

港府不認BNO 成取積金障礙

環凱移民顧問董事張家禧相信，事件主要涉及使用BNO移民英國的港人，因移民美、加、澳、紐等國家的客人，會獲發「移民紙」，並擁有相關簽證，一般循正常途徑申請已可順利提早領取強積金，唯獨特區政府不承認BNO，因此對於透過BNO簽證移居英國的客人來說，是一大障礙。

積金局關注 要求做好把關

強積金管理局表示，極度關注有強積金中介人涉嫌偽造或使用虛假文書，教唆強積金計劃成員非法提取強積金。局方正全力配合廉署執法行動，並與相關執法部門一直保持緊密聯繫，設立通報機制，處理可疑個案。積金局已要求所有受託人制定內部守則及風險監控措施，做好把關工作，一旦發現可疑個案會即時跟進。

根據積金局網站，過往曾有人向強積金受託人訛稱永久離港，以提早提取強積金，被裁定違反《強制性公積金計劃條例》，判監禁7天，緩刑兩年。在2013/14至2018/19的5個年度，有逾400人因訛稱永久離開香港提取強積金而被定罪。過往被定罪者曾被罰款、判處社會服務令或監禁等。根據上述條例，任何人如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年。

英國政府早前提出開放持BNO港人申請移居英國安排，自2021年1月31日起接受申請。中國外交部隨即表示，自當日起，中方不再承認「所謂的BNO護照」作為旅行證件和身分證明。特區政府同日宣布，不承認BNO作為有效旅行證件和身分證明。積金局其後發聲明，計劃成員不能依賴BNO護照或其相關簽證，作為以「永久性地離開香港」為由申請提早領取強積金的證據。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676