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「加密豹」續營運 創辦人不答知否JPEX無牌

【明報專訊】JPEX案截至昨日共28人被捕，被捕人之一、場外找換店（OTC）「加密豹」創辦人兼行政總裁陳小龍昨召開記者會，稱上周五（6日）獲准保釋，沒被起訴。他說自己並非JPEX合伙人，不認識涉案其他被捕者，他與全體同事在事件中亦損失「8位數字」。被問及拍片宣傳JPEX虛擬資產JPC及JPP前，是否已知JPEX未獲發牌及為其宣傳原因，他以涉及案情為由不回應。

稱沒被起訴 與同事損失8位數

陳小龍昨由兩名律師陪同見記者，包括曾代表同案另一被捕人林作的律師范德偉，以及一名姓蔡律師。陳聲稱在JPEX案發首日已配合相關機構調查，強調會繼續協助執法部門找出幕後主腦，日後不會再以任何方式宣傳推廣未領取本地牌照的加密貨幣交易所。他又宣布，位於尖沙嘴加拿芬道的分店昨起停業，旺角亞皆老街總店及品牌則繼續營運。

被問及與新董事牛姓台灣人的關係時，陳說「關於公司內部嘅嘢唔多講」。至於其名字沒出現在任何「加密豹」相關註冊文件，陳稱公司「拍檔」有不同角色及分工，由誰負責商業註冊只是商業策略。他說加密豹去年開業至今，由幾名拍檔自資經營，收入來源主要是課程學費及法定貨幣和穩定幣差價，高峰時約有100名學員報讀課程，惟JPEX案後，他本人、管理層及全體員工損失「8位數字」，公司業務及相關課程報讀人數亦下跌九成。

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