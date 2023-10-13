事主：資產遭擅兌JPEX平台幣「大貶值」 「持份者分紅」投票 稱投不同意變同意

警方截至昨午5時就案件拘捕28人，均已獲准保釋，各人須於本月下旬至12月下旬向警方報到；另共接獲2569人報案，涉款約15.7億元。

JPEX月初公布68%用戶同意

根據JPEX推出的DAO方案，假設用戶存放1萬泰達幣於該平台，可兌換1萬持份者分紅，現階段取回則只可得1%資產，一年後取回可獲30%，兩年後取回才可得100%。JPEX本月4日公布有68%用戶「公投」同意，通過上述方案。

有人資產跌逾八成 再次報警

事主A小姐稱，在JPEX通過DAO方案前，上月16日其帳戶內原持有多款加密幣，包括0.0893個比特幣、1.13個以太幣（ETH）、10,385個泰達幣、11.3萬個JPC及33.6萬「JPP概念合約」，等值約20.5萬元；但DAO方案公布通過後，她當日發現平台擅自將其比特幣、泰達幣和以太幣全數兌成價值極低的JPC及JPP，令其資產貶值，現僅值約11.3萬元。據JPEX網頁，上月16日JPC價格約0.023泰達幣，昨晚跌至0.008泰達幣，跌幅65%。A說已再次報案並錄取口供。

稱Coingaroo程式有存款紀錄 不能登入

A說，她最初是在OTC「加密豹」上投資課，由陳小龍教授，分初、中、高三級，收費4500至9800元不等，她付逾萬元參與課程，職員向她說兩家持牌平台沒有人用，勸她用JPEX及投資JPC。

事主B小姐今年7月28日出席林作的投資貨幣投資講座，累計損失100萬元。林作與OTC賣幣袋鼠（Coingaroo）合作，她形容店員「疲勞轟炸」式推銷JPEX產品，「每隔一段時間就會私人WhatsApp叫你哋買、大家一齊發達」。她哽咽道：「覺得好痛心，有家人要照顧，但現時一蚊都攞唔到，真係好唔開心。」她說其款項存入Coingaroo職員的個人銀行帳戶，由他們轉為加密幣存入JPEX，在Coingaroo的手機應用程式有存款紀錄，但該程式現已不能進入。

吳傑莊：部分考慮向OTC索償

吳傑莊稱，過去兩三周親自面見100多名事主，部分人正考慮是否循民事訴訟索償，包括向OTC追討損失，但仍要考慮所需法律成本、成功機會、若勝訴可獲賠償金額等，暫未有決定。吳傑莊又稱，已相約保安局長鄧炳強就近期詐騙案及科技罪案上升，於今日會面。