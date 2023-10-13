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金管局3範疇防騙 轉數快推警示 通告28銀行確保措施如期推

【明報專訊】金管局最新數據顯示，接獲關於銀行的投訴中，涉及詐騙的個案連升4年，由2019年109宗，升至今年首9個月954宗，已較去年全年555宗高逾70%，涉款最多個案達120萬歐元（約1000萬港元）。金管局昨召開記者會表示，將循三大範疇打擊騙案，包括客戶警示、信息共享及交易監察（見表），並於昨日向本地28間零售銀行發通告，要求提供足夠資源及專家，以確保銀行業界如期推出與上述三大範疇有關的措施。

首9月投訴超去年全年 七成涉信用卡

金管局首9個月接獲涉詐騙的銀行投訴中，七成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等，情况與警方公布香港整體詐騙案上升趨勢一致。金管局副總裁阮國恒表示，今年首季收到的投訴個案較去年同期升1.7倍，但第三季度較去年同期升1.3倍，顯示騙案增長速度有所放緩。

連結警「視伏器」 符高危即警示

就三大範疇打擊措施，金管局主管（金融基建發展）黎巧兒稱，金管局預計兩個月內推出「轉數快」（FPS）可疑識別代號警示，該系統會利用警方「防騙視伏器」資料，當用戶使用轉數快輸入識別代號，例如手機號碼、電郵及轉數快識別碼（FPS ID）轉帳時，若識別代號與防騙視伏器內的「高危有伏」標籤脗合，於確認交易前會向客戶發警示，提醒該轉帳有高度詐騙風險，要求用戶核實是否繼續交易。

黎稱，金管局正積極與業界跟進有關落實工作，所有為個人客戶及使用轉數快識別代號的參與機構都必須參與計劃，估計將有逾40間銀行及儲值支付工具營運商參與。

信息共享平台 更多銀行加入

金管局早於2017年成立「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，於執法機構及銀行之間建立溝通渠道，當執法機構留意到部分帳戶涉及騙案時，會與銀行業界分享信息。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，只利用執法機構情報會有限制，包括銀行在收有關情報時滯後，同時亦依賴受害人報案的時間，而市民追討騙款時亦需經過複雜的司法程序。有見及此，金管局將優化今年6月推出的「銀行之間的信息共享平台」（FINEST），以及於9月底推出的「實時監測系統」。FINEST平台旨在透過銀行之間共享可疑帳戶情報，銀行接收情報後可審視自身企業客戶紀錄，採取相關措施。

朱立翹稱，FINEST推出約3個月運作大致暢順，目前有5間銀行參與，包括中銀香港、恒生、渣打、匯豐及工銀亞洲，未來將擴展令更多銀行參與，並擴大金融罪行類別如貿易相關洗錢活動，以及將擴大至個人客戶。她說，個人客戶資訊共享方面，或涉複雜法例及私隱考慮而需修改法例，金管局已與相關持份者溝通，料未來一兩個月諮詢業界及公眾。

銀行實時監測增網上分析

朱又稱，現已有28間零售銀行按金管局要求作實時詐騙監測，惟現階段該系統僅利用執法機構情報，該局下階段將要求銀行逐漸嘗試加入新資料，例如採用網上分析及非傳統數據（如網絡足迹），希望識別更多可疑戶口。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕阮國恒 朱立翹 詐騙 零售銀行 銀行 洗黑錢 實時監測系統 騙案 金管局

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