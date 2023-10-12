民間隊員搜通宵再上班 聞佳音「鬆一口氣」

【明報專訊】除多個部門出動搜救曾憲哲，民間團體及拔萃男書院舊生會亦有參與。參與的「香港守望者服務團」創辦人Anson稱，今次一大困難是失蹤者清醒且不斷走動，「我們跟他好像在野外玩大型捉迷藏，他可以一時在老鼠田一時在梅子林」，其間他曾感心急，但提醒自己和隊員平常心，「跟他們說不要放太多感情，以看到更多資訊」。
難在失蹤者清醒走動 如大型捉迷藏
服務團2021年成立，至今參與逾百次行動，約5次成功尋人。Anson除上山搜索亦負責後勤，包括研究地勢、準備裝備等。今次搜救隊由約8名義工組成，均為在職者，多於晚上9至10時行動至翌朝6時。Anson說，不少隊員搜索後即上班，縱辛勞亦不計較，只望幫到別人。而夜間搜索雖無照明，但較寧靜，可集中聆聽失蹤者所發聲音。
早前颱風小犬襲港，搜救隊仍繼續搜索。Anson笑說，幸好小犬「好乖」，較大風但未算很大雨，能見度足夠繼續行動。他憶述颱風後曾在一條小溪旁發現白色衫，懷疑是事主校服，但溪流湍急未能即時撿來查看，其後消防拾起證實非屬事主。
團隊原定昨晚到馬鞍山村礦洞及山溪搜索，對於事主最終尋回，Anson非常開心和鬆一口氣，形容是「奇蹟」。被問到為何關注尋人，他說讀幼稚園時曾從餐廳天台誤墮機房，最終被保安員尋獲才平安無事。