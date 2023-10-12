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要聞

醫生：有水無糧最多生存4周 赤裸失溫反更危險

【明報專訊】拔萃男書院學生曾憲哲失蹤7日後於山上尋回，報稱連日來靠吃樹葉野果及喝溪水維生。急症科專科醫生鍾浩然表示，一般人若不進食只飲水，最多可生存4周；若無飲水則難生存超過4日。

鍾認為，事主被尋獲時沒穿衣服，反而較危險，因夜晚氣溫較低，可能出現低溫症；日間太陽猛烈，容易曬到缺水、曬傷皮膚甚至中暑，一日之內已會有生命危險。另外赤裸身體易有蚊蟲叮咬，但香港蚊蟲致命風險較低，最多引起不適。

山藝教練：求生首選可遮蔽處 膠袋包身可保暖

山藝教練梁念豪表示，事主被發現地點靠近市區，不是深山也不是密林，「嗌都嗌到出來」，形容事件匪夷所思。他說，事主當時所在位置接近溪澗，雖代表有水可喝，但數日前有9號風球及黑雨，事主沒可能8天一直待在該處，否則會被水冲走。梁續稱，一般人數天沒進食，即使有水也捱不住，加上最近天氣轉涼，事主被尋獲時沒穿衣服，根本不能保暖，他覺得事件疑問多。

若迫不得已要野外求生，梁念豪認為最重要揀選可遮風擋雨之地例如山洞、廢屋，或以有限物資搭建臨時遮蔽處，若有膠袋可當外套包住身體保溫；其次是解決食水問題，除找尋水源，亦可飲用樹葉上露水。但他認為香港野外求生較難解決食物問題，因進食不明野菇或果實有可能中毒，建議帶後備糧食上山。

相關字詞﹕野外求生

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