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山中7日靠溪水 男拔生獲救 散心暈倒迷路 母：歷風雨仍生還「神蹟」

【明報專訊】拔萃男書院中六男生曾憲哲上周三離開學校失蹤7日後，昨午於沙田大輋陂近老鼠田坑水源附近被消防員發現，當時神志清醒，沒穿衣服，被直升機送往醫院檢查，情况穩定。據了解，曾報稱上山「散心」，其間暈倒，醒來因入黑迷路。其母今凌晨在facebook稱兒子「憑着驚人的意志力和喝溪水求生」，連日來「完全沒有進食仍在生」，形容是神蹟。兒子經過9號風球和黑色暴雨，全身濕透，怕生病而脫衣，盡量躲在草叢避風雨。

雨濕衣脫去 獲救時赤裸

應屆DSE考生曾憲哲上周三午膳時帶同銀包及八達通離校，沒帶手提電話，在石門港鐵站出閘後失蹤，母親同日晚上報案。其母曾稱兒子透露過有學業壓力，近日受胃痛及情緒困擾，未能入眠，原定當日覆診。

消防、警方、飛行服務隊、民安隊及民間團體連日協助搜救。消防終在昨午約2時15分在大輋陂近老鼠田坑發現事主，當時神志清醒，沒穿衣服，消防隨即向他提供長袖衣物及能量飲品，救護員簡單治理，約一小時後由直升機將事主吊送東區醫院，情况穩定。據悉，事主入院時「格拉斯哥昏迷指數」（GCS）為15分滿分，即情况屬最清醒。

曾憲哲父母昨趕到東區醫院了解，曾母稱兒子失蹤7天兼歷9號風球及黑雨後仍生還屬「神蹟」。她感謝警方、消防及民安隊不眠不休搜索，並感謝男拔義工、家長、舊生、民間搜索隊及親友等協助，令她感受到港人友愛及溫暖。

搜索犬嗅衣 消防無人機航拍萬張

高級消防隊長張天瑜稱，搜索範圍佔地約10平方公里，攀山拯救專隊及支援隊負責實地搜索及制定搜救策略。消防曾派出搜索犬，嗅事主家中衣物以熟悉事主味道，才上山搜索。消防同時利用無人機航拍逾萬張相片，再經人工智能分析，找出水源及臨時搭建構築物等，以收窄搜索範圍，終在其中一個重點搜索範圍、即水源附近發現事主，距離主路徑約100米。助理消防區長周焯峰補充，消防員沿溪澗搜索，撥開一處草叢時發現事主。

張天瑜說，搜救困難在資訊有限，包括起初只知事主經行善里往花心坑方向上山，不知實質路線；加上事主無帶手機，無法利用手機信號收窄範圍或以手機定位尋人；現場山勢險要，大部分地方被密林覆蓋，救援人員要穿過密林及大小溪澗，近日經歷颱風及暴雨亦增搜救難度。警方港島總區行動部警司郭家俊表示，初步相信案件不涉刑事成分。

校長籲予事主一家空間

拔萃男書院校長鄭基恩昨發通告，呼籲大家給予事主一家空間，教師、學校社工、臨牀心理學家會支援有需要學生及家長。校方感謝政府部門及各界義工協助搜救，並呼籲家長持續關心子女情緒，留意其需要。

保安局長鄧炳強昨在facebook感謝同袍堅持不懈連日搜救；警隊facebook刊出警務處長蕭澤頤致函感謝同袍努力，盡力保存家屬尋回至親的希望，「令人動容」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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