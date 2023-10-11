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啟德體育園聘2000職位迎全運 包括草坪維護啤酒桶操作 半年先聘百人

【明報專訊】啟德體育園昨宣布將於未來半年招聘約100個職位，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、市場策劃及活動推廣等方面。除全職之外，亦提供半職工作，目標於2025年中前創造2000個職位，為同年粵港澳三地合辦的第15屆全國運動會做好準備。

園方昨日表示，為承接亞運熱潮及進一步推動香港體育產業發展，將開展計劃招聘約2000個職位，亦歡迎少數族裔及不同背景人士加入。園方亦推介包括草坪維護及操作大使、啤酒桶操作技術員、灌溉技術員、園景經理、廣播及多媒體助理經理、食物安全及可持續發展經理等「十大好工」。本報昨翻查園方招聘網站，暫時列出22個職位的資料，未有列出薪酬待遇。

園方預料，2025年全運會香港區部分賽事將會在啟德體育園舉行，其間需要大量人手負責營運運動設施，以及餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等其他業務。

啟德體育園項目總監莊澤基（John Sharkey）稱，啟德體育園將成為香港主場，「提供優質的體育設施，支持香港未來的體育發展及推廣全民運動，支援香港舉辦國際體育賽事，讓本地運動員有更多機會在香港作賽，佔盡主場之利，並為有志投身體育事業的人士提供良好的事業發展機會」。

李：亞運佳績顯投放資源正確

另外，特首李家超昨在行政會議前祝賀杭州亞運圓滿成功，並說今屆港隊取得8金16銀29銅共53面獎牌，刷新了總數紀錄，展示了專業的體育精神，反映了運動員和團隊努力的同時，亦顯示當局投放資源推動體育發展的方向正確。他透露，政府與港協暨奧委會將於周六（14日）舉行歡迎儀式，祝賀各港隊運動員取得佳績。

相關字詞﹕招聘 啟德體育園 全國運動會

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