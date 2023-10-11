員佐級會覆核防「起底」 2021修例列姓名單字

根據《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會地方選區）規例》，選民登記冊內關於任何人的記項，必須顯示該人的姓名及主要地址。後來於2019年，香港警察隊員佐級協會向高等法院原訟法庭提出司法覆核申請，稱選民登記冊載有個人姓名和住址，予公眾查閱或助長警員被起底，最終法庭裁決，除選舉候選人、政黨及傳媒外，其餘人不能查閱。

政府隨後於2021年修例，當中包括供指明人士查閱的選民登記冊文本中，已登記的姓名只顯示第一個中文字或英文單字作識別。