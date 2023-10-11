員佐級會覆核防「起底」 2021修例列姓名單字

【明報專訊】選舉事務處前日公開2023年區議會地區委員會界別（即三會）選民名冊，只有「指明人士」才可預約查閱，包括於相關選舉中獲有效提名的候選人、符合指明要求的團體或組織、登記於政府新聞處新聞發布系統的傳媒。根據現有法例，相關選民登記冊只顯示選民姓名的第一個中文字或英文單字，以及其地址。翻查資料，過往選民登記冊列明要顯示選民姓名，惟香港警察隊員佐級協會於2019年曾就選民登記冊內載有個人資料提出司法覆核，最終政府修例，選民登記冊中只顯示姓名的單字，現時不論地方選區、功能界別及選舉委員會界別的個人選民登記冊，均為同樣情况。在各選民登記冊中，只有三會選民名冊涉及參選人爭取提名入閘。
根據《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會地方選區）規例》，選民登記冊內關於任何人的記項，必須顯示該人的姓名及主要地址。後來於2019年，香港警察隊員佐級協會向高等法院原訟法庭提出司法覆核申請，稱選民登記冊載有個人姓名和住址，予公眾查閱或助長警員被起底，最終法庭裁決，除選舉候選人、政黨及傳媒外，其餘人不能查閱。
政府隨後於2021年修例，當中包括供指明人士查閱的選民登記冊文本中，已登記的姓名只顯示第一個中文字或英文單字作識別。