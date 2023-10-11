職員全程坐後方 禁摘錄用手機

傳媒預約需公司蓋印

記者以往查冊時毋須預約即可到選舉事務處查冊，惟2021年後需要先預約，查冊時間則每節約45分鐘。是次記者前往查冊前先致電選舉事務處，查詢可預約時段及可供查冊的中心；再於查冊的兩小時前，填寫及遞交申請表格，表格內除要填寫查冊記者的個人資料、負責人姓名與聯絡方式、需要以公司印章蓋印外，亦要求填寫公司或社團註冊編號，最後獲選舉事務處回覆確認電郵，方完成整個申請程序。整個申請程序約需半日。

記者昨到位於九龍灣國際展貿中心的選舉事務處查冊時，要再次簽署確認書，確認查閱時有關的法例要求，包括不可摘錄任何內容。處內設有數部電腦，記者獲安排在其中一部電腦查閱登記冊，有職員全程坐於記者背後觀察整個查閱過程。而左方枱面放置一部計時器，計算記者查冊時間，查閱時間完結時，另一職員入內提醒時間已到。記者只能憑肉眼及記憶，留意名冊各項細節。