明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

三會選民冊 有姓無名有地址 中西區各8人姓陳李 泛民指無助新人爭提名

【明報專訊】區議會改制後，有意參選區議會選舉者，須先取得分區會、滅罪會及防火會（俗稱三會）共9名成員（選民）提名。選舉事務處前日（9日）公布地區委員會界別（三會）選民名冊，當中載有2533名選民，可供政團或傳媒查閱三會成員聯絡方法。不過，由於要防「起底」，名冊只顯示三會成員的姓氏，是男是女也不知，亦令名冊上出現「一姓多人」，例如中西區分區委員會72名委員中，姓李及姓陳的委員各有8人，名冊只顯示姓氏，難以辨認委員身分。有民主派關注查冊時是否可摘錄內容供爭取提名之用，亦有人擔憂，有意參選者難以聯絡三會成員爭取提名。

李家超：民政處會轉介要求

特首李家超昨表示三會成員名單是「公開」的，任何曾參與選舉的人都知道，他們需自行爭取提名，而民政事務處作為三會的秘書處，已公開表明，若有人希望聯繫三會，會將其要求轉介三會成員，並已有近100個相關轉介，惟轉介後三會成員是否願意提名則屬其個人決定，「制度上亦已經幫助他們」。

只列大區 不列所屬小區

記者昨日前往九龍灣選舉事務處查閱三會選民名冊，名冊按18區劃分頁面，每區名冊會按分區會、滅罪會及防火會的順序，依次顯示各委員姓氏及具體地址，惟不會顯示其他資訊如性別、電話或電郵等資訊，亦不會顯示各分區委員會所屬小區。各區不乏同姓委員，例如中西區分區委員會72名委員中，姓李及姓陳的委員各有8人，但也有個別選民姓氏較特別或少有，可以事後透過搜尋核對，推測選民身分。

民主黨人：擬其他方法接觸選民

有別於以往直選只要求參選人向市民爭取提名，現時參選區會新設門檻，參選者須取得「三會」各3名委員提名，故如何接觸三會成員，對入閘參選重要。今年區議會選舉將於12月10日舉行，提名期由本月17日開始，至本月30日結束。

民主黨中委、油尖旺區議會副主席朱子洛表示，知悉選管會回覆指查閱名冊會限時、內容只提供姓名單字及地址，惟打算用其他方法接觸所有選民，故上述安排並無太大影響，但關注查閱名冊時能否記錄有關資料，以及相關資料可否用作尋求選民提名，否則「查完都無用」。大埔前區議員區鎮樺認為，一直在地區工作的人會透過過往地區聯繫去聯絡和接觸三會成員，但若有新人打算參選，實在難以透過選民名冊聯絡三會成員。

滅罪委員：名冊非用作爭提名

油尖旺區撲滅罪行委員會委員陳少棠表示，參選人可透過民政處轉達尋求提名的意願，認為以此方法尋求提名「更快」，名冊非用作尋求提名。被問及是否同意於名冊內提供其他聯絡方式，他稱「怕被利用」，舉例詐騙電話及行騙電話橫行，認為毋須強制提供地址以外的聯絡方式，但可讓委員自行決定是否提供。

翻查資料，過往選民登記冊內會顯示姓名和地址，惟政府於2021年修例，收緊查冊限制（見另稿）。另外，選舉事務處2021年回應傳媒查詢表示，選舉法例規定所有查冊者於查冊期間不可錄音、拍照、錄影和抄錄資料，以保障登記冊內的選民資料，違法者可被判處罰款5000元或監禁6個月。當局曾表示，選民登記冊旨在為合資格選民編配選區及投票站，選民可透過選民登記網站查閱自己在相關登記冊上的資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕選民登記冊 三會 區議會選舉

上 / 下一篇新聞