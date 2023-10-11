三會選民冊 有姓無名有地址 中西區各8人姓陳李 泛民指無助新人爭提名

李家超：民政處會轉介要求

特首李家超昨表示三會成員名單是「公開」的，任何曾參與選舉的人都知道，他們需自行爭取提名，而民政事務處作為三會的秘書處，已公開表明，若有人希望聯繫三會，會將其要求轉介三會成員，並已有近100個相關轉介，惟轉介後三會成員是否願意提名則屬其個人決定，「制度上亦已經幫助他們」。

只列大區 不列所屬小區

記者昨日前往九龍灣選舉事務處查閱三會選民名冊，名冊按18區劃分頁面，每區名冊會按分區會、滅罪會及防火會的順序，依次顯示各委員姓氏及具體地址，惟不會顯示其他資訊如性別、電話或電郵等資訊，亦不會顯示各分區委員會所屬小區。各區不乏同姓委員，例如中西區分區委員會72名委員中，姓李及姓陳的委員各有8人，但也有個別選民姓氏較特別或少有，可以事後透過搜尋核對，推測選民身分。

民主黨人：擬其他方法接觸選民

有別於以往直選只要求參選人向市民爭取提名，現時參選區會新設門檻，參選者須取得「三會」各3名委員提名，故如何接觸三會成員，對入閘參選重要。今年區議會選舉將於12月10日舉行，提名期由本月17日開始，至本月30日結束。

民主黨中委、油尖旺區議會副主席朱子洛表示，知悉選管會回覆指查閱名冊會限時、內容只提供姓名單字及地址，惟打算用其他方法接觸所有選民，故上述安排並無太大影響，但關注查閱名冊時能否記錄有關資料，以及相關資料可否用作尋求選民提名，否則「查完都無用」。大埔前區議員區鎮樺認為，一直在地區工作的人會透過過往地區聯繫去聯絡和接觸三會成員，但若有新人打算參選，實在難以透過選民名冊聯絡三會成員。

滅罪委員：名冊非用作爭提名

油尖旺區撲滅罪行委員會委員陳少棠表示，參選人可透過民政處轉達尋求提名的意願，認為以此方法尋求提名「更快」，名冊非用作尋求提名。被問及是否同意於名冊內提供其他聯絡方式，他稱「怕被利用」，舉例詐騙電話及行騙電話橫行，認為毋須強制提供地址以外的聯絡方式，但可讓委員自行決定是否提供。

翻查資料，過往選民登記冊內會顯示姓名和地址，惟政府於2021年修例，收緊查冊限制（見另稿）。另外，選舉事務處2021年回應傳媒查詢表示，選舉法例規定所有查冊者於查冊期間不可錄音、拍照、錄影和抄錄資料，以保障登記冊內的選民資料，違法者可被判處罰款5000元或監禁6個月。當局曾表示，選民登記冊旨在為合資格選民編配選區及投票站，選民可透過選民登記網站查閱自己在相關登記冊上的資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676