民處曾請三會予資料供查閱 麥美娟否認保私隱說法錯

指現轉介機制清晰直接 「盼大家用好」

區議會改制後，候選人須獲地區三會（分區會、防火會、滅罪會）各3名委員提名，惟民主派一直質疑難以接觸三會委員，促請政府公開委員聯絡資料。本報昨報道，民政事務總署確認民政處早於年初請三會委員提供容許公眾查閱的聯絡資料，麥美娟昨解釋有關安排為行政措施，「資料收集純粹作為會務用途」，舉例如有政府部門欲聯絡委員跟進會務，民政處便會將委員聯絡方法給予部門。

地委會界別2533選民名冊公布

麥美娟強調，三會秘書處要依法保障三會委員個人資料，否認早前以私隱為由拒絕公開聯絡資料的說法有錯。有三會委員建議，政府可詢問委員是否容許有意參選者查閱他們的聯絡資料，麥回應稱現時民處已設「清晰、直接、方便」的轉介機制，將有意參選者聯絡要求轉交三會委員，「既然機制已存在，所有有意參選的人，希望大家可以發揮好、用好這個機制」。她說當局會將聯絡要求迅速轉交三會委員，由9月底至今已處理近百宗個案。

另外，選舉事務處公布由三會委員選出的區議會「地區委員會界別」選民名冊，共有2533名選民。選舉處表示，在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒、該界別的候選人及合資格團體（如曾公開宣布有意派人參選或在先前選舉有候選人代表的團體，即包括各參選政黨），均可查閱選民名冊。名冊只會顯示選民姓名的第一個字及其登記住址，合資格者可預約到選舉處位於長沙灣及九龍灣的辦事處查閱名冊。