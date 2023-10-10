張王矛盾浮面 雙方已物色資深大狀襄助

有校委倡交執法部門 遭質疑乏證據未獲支持

張翔在校委會開會「反擊」的言論同步外傳。王沛詩會後回應說她在校內並無辦公室。校內有傳王半年前已聯絡校內部門，詢問張的表現及索取學校文件，而王昨主動讚張翔是「成就卓越的科學家」，強調「校長仲係我哋嘅校長」。據悉校委內激烈討論處理做法及程序，會上甚至有人建議將事件轉交執法部門處理，但因委員質疑事件缺乏證據而未獲支持。

除會內較勁，張翔過去一周發聲明反駁，均並非經港大傳訊及公共事務處發出，而是由外聘公關處理。據悉王沛詩會上也有過問教務長及旗下傳訊處的架構運作。

風波現階段未鬧上法庭，據本報了解雙方陣營已物色資深大狀襄助，王沛詩一方由跟隨同一師父、不時參與司法覆核及公法訴訟的資深大律師余若海，張翔則有監警會前主席、資深大律師翟紹唐協助。

據悉政府高層亦有關注港大風波。被問政府或中聯辦有否調停，王沛詩強調港大獨立運作，一定全力跟進事件，「無人影響我哋」。多份親建制報章印刷版過去一周未提校委會風波，「大公文匯網」網上曾以即時新聞引述張翔發聲明否認匿名指控，昨再以「港大校委會成立調查小組 張翔發聲明駁指控無事實根據」為題報道。

明報記者