校委設5人組查投訴 張翔憂公正否 吳永嘉任主席12周內交報告 校長認與王沛詩關係緊張

張翔獲准律師陪開會發言 其後避席

校委會風波發酵近一周。事件源於上月底，全體港大校委會委員收到匿名郵件指控校長張翔，不滿他遴選醫學院院長和副校長、處理內地捐款、裝修教職員聯誼會使用大學資金時的做法，及換校長座駕時沒招標。據了解，經校委會議決後，容許張翔昨在會議早段在律師陪同下發言，其後校委會討論時，張翔及律師按規定避席。

王沛詩吳永嘉分任監警會正副主席

港大校委會主席王沛詩昨晚在特別會議後會見傳媒，稱根據港大「舉報政策」的第4c段，成立一個5人專責小組跟進事件，其中兩人並非港大校委，稱容後宣布由誰出任。專責小組主席吳永嘉，身兼監警會副主席，與監警會主席王沛詩有合作共事。

需否暫停校長職 王：現沒作任何假定

王亦兩度沒有回應會否在小組調查結束後公開調查報告。據了解，該小組旨在做查找事實（fact finding）工作。被問需否暫停張翔的校長職務，王沛詩稱暫時沒作任何假定，至找到事實真相才會採取行動，又讚揚張翔為「成就卓越的科學家」。

張翔斥指控憑空揑造 造謠者暗箭傷人

張翔昨晚發聲明，指匿名電郵中的指控涉及多個部門，認為內部通訊和機密資料遭外泄的情况令人不安。他表示已邀請律師團隊，替他逐一就每項指控審閱文件、梳理事實，「確認所有指控都沒有事實根據，全是憑空揑造的惡意抹黑；完全有理據向造謠者提出誹謗訴訟」，形容造謠者躲在幕後、以匿名方式暗箭傷人。

張不點名指有建議校內設「校委主席辦公室」

至於張翔和王沛詩近日屢被指「不和」，據悉張在會上承認與個別校委有分歧，又承認與王沛詩「對管理大學有不同的看法」，令雙方關係緊張。他不點名說，有建議在校內設「校委會主席辦公室」。據悉，王沛詩去年中曾指示，在港大鈕魯詩樓物色辦公室，作為校委會主席辦公室。港大校長張翔的辦公室及校委會開會的會議廳，本身亦在鈕魯詩樓。昨有記者問王沛詩有否要求設立校內辦公室，王僅稱自己在校內沒有任何辦公室。

消息人士稱，張翔昨在會上發言時，明言擔心專責小組能否公平、公正處理針對他的指控（見表）。

此外，張翔亦正面對另一項調查，涉及他缺席醫學院今年5月活動一事。由於張翔曾稱沒獲邀出席，遭反駁學院早已邀請，事件被人提升至「誠信問題」，正被由3名校委，包括前刑事檢控專員江樂士、前運房局長陳帆、行會成員梁高美懿組成的調查委員會查找有否刻意誤導。

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