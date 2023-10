他受訪時說:「我知道,我遭FBI跟過(I do know, I was being followed by the FBI),西北大學多年前告訴我,但他們(FBI)沒有上門。」他又強調,雖然自己是美國國民,但首先是世界公民。他6月底接受西班牙《先鋒報》訪問時,形容對FBI調查他與中國的關聯感到困擾。

81歲的Stoddart在2018年獲選為中國科學院外籍院士,曾獲天津大學以「千人計劃」聘任為教授,本身創立的化妝品牌去年落戶香港。他分析,世界科研及工程的領導地位由美國轉移至中國,只是時間問題,他解釋:「這情形下,何不順應潮流,而是錯失與世上最好人才與環境共事的機會?」

他又指港大校委會風波只是「茶杯裏的風波」,外國大學及學者根本不會在意,相信港大及香港會繼續吸引諾貝爾獎級數的知名學者任教或講學。