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應校長邀加盟港大 諾獎得主撐張翔 指校委再查不符港利益

【明報專訊】香港大學校務委員會開會討論針對校長張翔的匿名投訴前夕，兩名由張翔力邀加入港大的知名學者已經或將會致函校委會，開腔支持張翔。2016年諾貝爾化學獎得主、港大化學系講座教授Fraser Stoddart接受訪問時，呼籲校委會應勿理會匿名指控，形容若校委會再啟動調查是「浪費時間」及令人傷感，也不符合大學及香港利益，反問：「為何容讓瑣碎政治破壞大學？」他提醒，港大如果要吸引頂級學者，就要避免「有毒文化」，及支持大學管理層。

稱倘欲吸頂級學者 要避有毒文化

據悉，研究人工智能的港大數據科學院院長馬毅亦致函校委會，表示匿名投訴快速外泄，質疑投訴者動機令人高度懷疑，「有目的地損害校長（聲譽），犧牲港大校譽」。他呼籲校委會應極度審慎及保密處理事件。

另一知名學者函籲校委會保密處理

陷於內部紛爭的港大校委會最快今日召開特別會議，討論針對張翔的多項匿名投訴。校委會主席王沛詩截稿前未回覆若風球繼續懸掛會否繼續開會。

81歲的Stoddart在英美大學任教逾半世紀，在加州大學柏克萊分校時與該校時任助理教授張翔合撰論文；馬毅今年於柏克萊停薪留職加入港大。兩人的信同樣提到與張翔相識經過，馬毅形容是張翔說服他離開柏克萊，Stoddart更形容毫無保留支持校長。

稱張翔嘗試改革 引來保守者反對

張翔上任後，被質疑引入美式大學管理文化及輕視規程。9月來港擔任講座教授的Stoddart說，張翔嘗試改革港大，包括引入多元背景的學者令大學國際化，形容改變引來不知情及保守的人反對。他強調，目前張翔面對的匿名指控純粹是道聽塗說（hearsay）。

8月約滿美國西北大學的Stoddart憶述，一度考慮加入新加坡大學，今年1月收到張翔電話邀請，在港大副校長宮鵬加快處理下，3月已收到聘書。港大並在三數月內將一圖書館空間改建為實驗室，同時10多人研究團隊由西北大學申請來港，Stoddart形容「若非張翔才能『光速』處理，其他地方可能至少要花12個月」。

「如做全球招聘，可能嘗試招攬的人就會他投，所以速度很重要，不是以日或周計，可能是以小時計算。」Stoddart如是形容。他認為，張翔可能對面前阻礙感到不耐煩，並說如果事事照跟程序，可能一事無成，形容自己在學術圈子近60年，也是「犯規者（rule-breaker）」。

Stoddart沒正面評論校委會是否有人「奪權」，但憶述自己在英國大學任教時面對官僚及攻訐，提出應仿效着重解決問題的美國大學文化。他形容：「（校委會工作應）看看我怎樣可以幫到你，而非怎樣令事件更艱難、設置更多障礙，這不符大學利益。他們應作有意義對話，圍繞支持、支持及支持（support, support and support）（大學）」。

明報記者 林勵

相關字詞﹕港大校委會

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