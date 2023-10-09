民處曾請三會委員提供聯絡讓查閱 署方指當時未改制用途不包尋提名 議員批自打嘴巴

明報記者 鄭啟智

民署：予就「三會會務」聯絡委員

區選改制後候選人須獲地區三會（分區會、防火會、滅罪會）提名，但政府多次以個人資料屬私隱為由，拒絕公開三會聯絡。不過，本報發現今屆三會上任之初，地區民政處曾請三會委員提供讓公眾查閱的聯絡資料，如電話、電郵、聯絡地址等，委員可自行選擇是否公開。民政總署回覆查詢時確認，各區民政處一般會邀請三會委員提供聯絡資料，予政府部門及「其他團體或人士」就三會會務聯絡委員。

對於會否容許有意參選者查閱三會委員授權公開的聯絡資料，民政總署表示區議會改制於今年7月落實，委員今年初同意公開的聯絡資料用途，「顯然並不包括聯絡三會委員尋求2023區議會選舉提名的目的」，所以不會向有意參選者公開。署方重申，有意參選者可透過聯絡三會秘書處聯絡委員。

羅健熙認為區選提名是三會的法定責任和權力，必然與三會職務有關，委員同意公開聯絡資料時尚未修例改制，並非藉口。他質疑政府早前為何沒有請委員授權就區選公開聯絡，反問是否「漏招」，又稱政府做法令外界認為當局懼怕公眾接觸三會委員。

羅健熙：區選提名必與三會職務有關

新思維立法會議員狄志遠指出，政府一直以私隱為由拒絕公開三會聯絡，但原來早已詢問三會委員是否同意公開，批評當局「自打嘴巴、前後矛盾」。他認為邏輯上區選與三會事務相關，促請政府容許有意參選者查閱三會聯絡，即使委員年初授權時區議會未改制，當局大可再次詢問委員意願，「問一轉有幾難？」

考慮參選的民協總幹事郭偉誠亦認為，地區民政處已備存聯絡方法，應盡快詢問三會委員是否同意就區選公開資料。

有委員稱不介意公開聯絡資料

南區北分區委員會主席、香港島各界聯合會常務副理事長朱立威表示，他從事地區工作多年，聯絡資料早已公開，個人而言不介意供有意參選者查閱。他指現時有意見認為爭取三會提名有困難，政府可以「再做好些」，倘符合私隱條例，可詢問三會委員是否授權民政處予有意參選者查閱其聯絡資料。不過，朱立威強調，目前做法下有意參選者不難尋求提名，透露近日每天均收到民政處轉達有市民欲索取提名，「要找到所有百多名（三會委員）是不可能，但每個會找3個並不困難」。按新制要求，參選者要先取得「三會」各3名委員，即共9人提名。

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