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李家超訪科大蒐《施政》意見 盼學生留港發展

【明報專訊】特首李家超本月25日將發表任內第二份《施政報告》，上月28日他與教育局長蔡若蓮、創新科技及工業局長孫東到訪科大，與學生交流及聆聽他們對政府施政想法，事隔9天，他昨於facebook發帖講述當日交流情况，稱聽充滿抱負的年輕人分享，讓他更確定政府的教育、就業及創科等政策，對年輕人的支援十分重要。

李家超帖文先引用國家主席習近平二十大報告中的「青年強，則國家強」，其後說即將公布的《施政報告》需要社會各界意見和建議，特別是年輕人聲音，「為《施政報告》注入新元素，讓香港變得更有活力、發展更繁盛」，會將年輕人的想法和意見帶回團隊，完善措施，為年輕人搭建各展所長的舞台。

李家超亦將到訪科大的影片上載Instagram，影片所見，他與分成小組的學生交流，談及他們畢業後計劃、留港發展原因等，李稱希望學生繼續在港發展，「香港是我們的共同家園，要一齊搞好這個家」。其後他在科大校長兼港區人代葉玉如陪伴下參觀科大的創業基地，聆聽科創公司介紹其技術等，並觀看學生無伴奏合唱表演。

青民倡設愛國主義教育統籌委會

另外，青年民建聯昨就《施政報告》提建議，在「文化及國民教育」方面，建議強化國民教育在學校課程的地位，推動教育局檢視小學及初中課程，增添國史與國家地理等學習元素、設立愛國主義教育統籌委員會、建設國民教育學習基地等。其他建議包括設立新生嬰兒津貼、增設政府高官及青年直接交流的線上溝通渠道、訂明青年於每個諮詢架構的比例等。

相關字詞﹕創科 青年民建聯 施政報告 李家超

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