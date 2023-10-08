李家超訪科大蒐《施政》意見 盼學生留港發展

李家超帖文先引用國家主席習近平二十大報告中的「青年強，則國家強」，其後說即將公布的《施政報告》需要社會各界意見和建議，特別是年輕人聲音，「為《施政報告》注入新元素，讓香港變得更有活力、發展更繁盛」，會將年輕人的想法和意見帶回團隊，完善措施，為年輕人搭建各展所長的舞台。

李家超亦將到訪科大的影片上載Instagram，影片所見，他與分成小組的學生交流，談及他們畢業後計劃、留港發展原因等，李稱希望學生繼續在港發展，「香港是我們的共同家園，要一齊搞好這個家」。其後他在科大校長兼港區人代葉玉如陪伴下參觀科大的創業基地，聆聽科創公司介紹其技術等，並觀看學生無伴奏合唱表演。

青民倡設愛國主義教育統籌委會

另外，青年民建聯昨就《施政報告》提建議，在「文化及國民教育」方面，建議強化國民教育在學校課程的地位，推動教育局檢視小學及初中課程，增添國史與國家地理等學習元素、設立愛國主義教育統籌委員會、建設國民教育學習基地等。其他建議包括設立新生嬰兒津貼、增設政府高官及青年直接交流的線上溝通渠道、訂明青年於每個諮詢架構的比例等。