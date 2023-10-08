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交通補貼門檻 料下月不再放寬

【明報專訊】今年《財政預算案》提出延長「公共交通費用補貼計劃」的臨時特別措施本月底屆滿，即每月領取補貼門檻由400降至200元、上限由400提高至500元，早前有傳媒報道政府將不會進一步延長。參考政府過去12個月（去年9月至今年8月）的補貼總額，一年開支逾40億元。

單月總補貼額一年升兩成

政府2019年推出交通補貼計劃，本身屬恒常計劃，其後政府自2022年5月起推行臨時特別措施，放寬領取補貼門檻；今年《財政預算案》宣布延長特別措施半年至10月底，涉及額外開支10.8億元，估計每月受惠市民約350萬。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，一直向政府爭取特別措施可成為長期措施，惟政府多次未肯答應，認為再延長的機會較微。

參考計劃網頁資料，今年8月受惠人數334萬，補貼總額約3.8億元；而去年9月受惠人數及補貼總額，則分別是289萬人及3.1億元；約一年間受惠人數增45萬，升15.6%，同期補貼額則增22.6%。

運輸及物流局長林世雄今年6月回覆立法會議員書面質詢，提到計劃受惠人數眾多，每年經常開支超過30億元，當中未包括臨時特別措施的開支。至於會否再延長計劃或調整補貼金額，林於書面回覆稱，政府考慮計劃的長遠安排時，會在審慎理財大前提下謹慎平衡各項考慮因素，確保公帑運用得宜。

相關字詞﹕陳恒鑌 交通補貼

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