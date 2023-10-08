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現幫補半份租 受惠戶憂需停課外班

【明報專訊】實施逾兩年的現金津貼試行計劃明年中完結，本報訪問3個自2021年起受惠的家庭，皆稱計劃大大減輕經濟壓力，衣食住行都更「鬆動」，期望計劃恒常化。有關注團體表示，計劃有助不少正輪候公屋的家庭改善生活，建議津貼額增至最低2000元。

輪候公屋近8年的劉女士，一家五口每月獲3350元津貼，幫補每月6000元房租。她稱若計劃不延續，擔心需暫停女兒課外學習班。劉女士現居長沙灣一唐樓單位，屋租佔全家月入約三分之一，加上3個孩子分別就讀幼稚園二年級、小一及小四，希望政府繼續推行計劃，讓她能為孩子報讀興趣班。她又說孩子正值發育時期，每晚購買新鮮食材動輒上百元，若失去現金津貼，恐生活質素大打折扣。

一家四口輪候公屋8年的袁女士居於深水埗劏房，月租連水電每月需6000至7000元，全家月入約1.7萬元，每月3050元津貼讓小朋友可「食好啲」、上畫畫班和功課輔導班。另一同住劏房、輪候公屋近7年的周女士說，一家月入約1萬元，一家三口每月有2700元津貼，主要用於女兒興趣班，但認為津貼額未足應付家庭開支和物價上升，3人家庭理想津貼金額為3000至3500元。

社協：不少受惠長者「擺脫」劏房

社區組織協會副主任施麗珊說，現時環境較好的劏房月租需約4000至5000元，建議計劃恒常化並加大津貼額，以幫助輪候公屋家庭租住質素較佳單位，以及應付有可能上升的租金。她又說，自計劃推出後，不少單身長者「擺脫」牀位和劏房；若計劃繼續推行，當局應放寬領取資格，讓非長者單身者也可申領，另長者受惠資格應縮短至少於輪候公屋滿3年。

相關字詞﹕社區組織協會 現金津貼 現金津貼試行計劃

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