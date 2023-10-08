「等上樓津貼」難增資源 不擬恒常 26月發35億惠9萬戶 議員失望盼擴受惠者

明報記者 黃偉超 李淑瑤

現金津貼試行計劃是上任特首林鄭月娥於2020年《施政報告》提出，當時以「破格思維」形容。有關試行計劃獲立法會通過撥款逾80億元，於2021年6月底推出，向非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋逾3年及未獲首次編配的合資格一般公屋申請住戶（即二人或以上家庭、單身長者申請者）提供現金津貼，以紓緩因長期輪候公屋而面對的生活困難。

當時推出的津貼金額是綜援租金津貼上限一半，即一人1300元、二人2250元、三人2700元、四人3050元、五人3350元、六人或以上3900元，房屋署表明現金津貼非「租金津貼」，不會要求申領戶提供租約或繳交租金收據。

半年前稱態度開放 房署：適時檢討

房屋署發言人回覆本報查詢稱，截至今年8月底，試行計劃共發放約35億元津貼，惠及約9.18萬個家庭，25.15萬人受惠；試行計劃為期3年至2024年中，政府會適時檢討計劃。

身兼房委會主席的房屋局長何永賢今年4月於立法會特別財委會會議回應議員提問時，曾稱對試行計劃恒常化持開放態度，但表明無意放寬計劃。政府消息人士向本報表示，當局明年初將檢討計劃，但基於公共資源緊絀，未必會增撥額外資源，因尚有逾40億元撥款，相信計劃明年中後仍會持續推行，惟恐難變成永久項目。

料非即停 餘款研聚焦最有需要戶

消息人士稱，正如不少公帑推動的資助計劃，現金津貼試行計劃亦有「易放難收」考慮，故檢討方向會循如何更有效運用現有資源，務求津貼可聚焦照顧最有需要家庭。消息人士又表示，隨着未來多個簡約公屋項目建成，相信部分領取津貼家庭獲編配入住後，可紓緩對計劃的需求。

翻查立法會文件，房屋局曾稱假設現金津貼試行計劃持續推行，以簡約公屋項目不同面積單位比例計算，估計5年內可省回最多約20億元現金津貼的支出。

梁文廣倡設審核制 惠及單身者

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣對計劃未能恒常化表示失望，認為現金津貼可紓緩不少多年未能上樓家庭的經濟壓力，一直期望當局進一步擴大受惠者範圍，讓非長者一人公屋申請者也可獲適當援助。他相信政府可透過訂立審核機制，令居住環境惡劣、經濟條件較差的非長者單身者亦可申領現金津貼。

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