「等上樓津貼」難增資源 不擬恒常 26月發35億惠9萬戶 議員失望盼擴受惠者

【明報專訊】為期3年、主要紓緩基層家庭因長期輪候公屋而面對生活困難的現金津貼試行計劃，明年中將屆滿。房屋署稱，2021年6月底推出至今年8月底已發放35億元津貼，惠及逾9萬個家庭，涉逾25萬人。本報從兩個消息渠道得悉，政府明年初檢討計劃，初步傾向不會變成永久項目，亦難增撥額外資源，擬集中餘下40多億元聚焦照顧最有需要家庭。房屋署回覆稱，會在適當時間檢討計劃；有立法會議員失望計劃未能恒常化，促請當局考慮透過審核機制，讓合資格非長者單身者亦可申領。
明報記者 黃偉超 李淑瑤
現金津貼試行計劃是上任特首林鄭月娥於2020年《施政報告》提出，當時以「破格思維」形容。有關試行計劃獲立法會通過撥款逾80億元，於2021年6月底推出，向非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋逾3年及未獲首次編配的合資格一般公屋申請住戶（即二人或以上家庭、單身長者申請者）提供現金津貼，以紓緩因長期輪候公屋而面對的生活困難。
當時推出的津貼金額是綜援租金津貼上限一半，即一人1300元、二人2250元、三人2700元、四人3050元、五人3350元、六人或以上3900元，房屋署表明現金津貼非「租金津貼」，不會要求申領戶提供租約或繳交租金收據。
半年前稱態度開放 房署：適時檢討
房屋署發言人回覆本報查詢稱，截至今年8月底，試行計劃共發放約35億元津貼，惠及約9.18萬個家庭，25.15萬人受惠；試行計劃為期3年至2024年中，政府會適時檢討計劃。
身兼房委會主席的房屋局長何永賢今年4月於立法會特別財委會會議回應議員提問時，曾稱對試行計劃恒常化持開放態度，但表明無意放寬計劃。政府消息人士向本報表示，當局明年初將檢討計劃，但基於公共資源緊絀，未必會增撥額外資源，因尚有逾40億元撥款，相信計劃明年中後仍會持續推行，惟恐難變成永久項目。
料非即停 餘款研聚焦最有需要戶
消息人士稱，正如不少公帑推動的資助計劃，現金津貼試行計劃亦有「易放難收」考慮，故檢討方向會循如何更有效運用現有資源，務求津貼可聚焦照顧最有需要家庭。消息人士又表示，隨着未來多個簡約公屋項目建成，相信部分領取津貼家庭獲編配入住後，可紓緩對計劃的需求。
翻查立法會文件，房屋局曾稱假設現金津貼試行計劃持續推行，以簡約公屋項目不同面積單位比例計算，估計5年內可省回最多約20億元現金津貼的支出。
梁文廣倡設審核制 惠及單身者
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣對計劃未能恒常化表示失望，認為現金津貼可紓緩不少多年未能上樓家庭的經濟壓力，一直期望當局進一步擴大受惠者範圍，讓非長者一人公屋申請者也可獲適當援助。他相信政府可透過訂立審核機制，令居住環境惡劣、經濟條件較差的非長者單身者亦可申領現金津貼。
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