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渠署：已清主要渠道 300地點遙距測實時水位

【明報專訊】熱帶氣旋「小犬」逐漸逼近本港，天文台預測下周日及一有大驟雨及雷暴。為應對小犬或帶來的強風暴雨，渠務署昨表示，已調配人手巡查及清理主要排水系統的進水口及河道，確保系統運作正常，另已有多項準備及應對以緩減水浸風險。

暴風雨前查220易塞位置

九龍及新界南渠務部工程師楊家俊表示，渠務署2020年起已實行及時清渠安排，包括在預計有暴風雨前，調配人手檢查全港約220個易被垃圾、樹葉堵塞的位置，需要時即時安排清理淤塞渠道和河道；另引入機械人協助清理狹窄和長期被水淹浸地方。楊續稱，署方已在全港逾300地點安裝「遠程防洪裝置系統」，透過水位傳感器等裝置蒐集主要河流的實時水位資訊，當水位異常可派人及時清理。

楊又說，每當紅色、黑色暴雨警告及8號或以上熱帶氣旋信號生效時，渠務署會啟動緊急事故控制中心，派遣應變小隊專責處理各區水浸報告，亦會派承建商小隊駐守易受水浸影響位置，以便迅速處理淤塞。

將軍澳敬賢里上月水浸，楊稱主因是排水系統未能短時間內應對突如其來、高強度及連續的暴雨，加上泥沙、樹葉及樹枝隨雨水冲進渠中造成阻塞，今次已實施多項準備措施，包括加強巡查及管理附近公共雨水排放系統，確保暢通無阻，亦會派遣承建商小隊駐守，並與持份者保持聯絡，提供適切協助。

九龍及新界南渠務部助理工程督察王卓恩表示，署方備有逾30輛通渠車協助疏通渠道，通過噴射高壓水柱打散渠內淤塞物，署方會視情况動用。

另外，筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山上月初暴雨下嚴重山泥傾瀉，受影響路段至今仍封閉。城巴昨向本報稱，今日起往來尖沙嘴的110號線恢復途經耀東邨，並於新成街及耀東邨總站設臨時站。

相關字詞﹕渠務署 小犬 天文台

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