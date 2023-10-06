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最快今晚3號波 3海濱夜市本周暫停

【明報專訊】天文台昨表示，颱風「小犬」昨晚9時集結在本港以東約520公里，1號戒備信號至少維持至今午，今晚至明早或改發3號強風信號；至於是否改發更高信號，則視乎小犬接近珠江口時強度及距離。受小犬相關雨帶及季候風影響，周末及下周初有大驟雨及雷暴，港九3個海濱夜市的主辦單位昨宣布，基於安全理由取消今日至周日的夜市活動。

周末至下周大驟雨雷暴

天文台預測，小犬昨晚至今早與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風機率不高。隨着小犬靠近廣東東部沿岸，該區風力今午漸強。小犬昨掠過台灣南部後，由強颱風減弱至颱風。

天文台署理高級科學主任郝孟騫表示，受東北季候風及小犬影響，本港高地間中吹強風，預料小犬隨後移向廣東東部沿岸海域，受季候風較乾和較涼的空氣影響逐漸減弱，周末會移至珠江口一帶；會否改發較高信號則視乎小犬減弱速度和與珠江口距離。

發展局昨宣布，經考慮天文台就未來數天最新天氣預測，考慮今晚至周六上午改發3號信號，預料下周日及一有大驟雨，原定今日至周日於灣仔海濱舉行的「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的「堅農夜市•環保生活+二手市集」取消。至於觀塘海濱，按原定計劃本周末無相關活動。發展局發言人表示，由於海濱場地較當風，並無遮擋，為確保市民和攤檔營運者安全，以及為免不穩天氣對攤檔營運者造成不便，局方與聯辦機構商討後決定取消本周活動並及早宣布，讓攤檔營運者準備及部署。

星光大道及K11 MUSEA昨晚亦宣布，基於安全理由，將取消今日及明日的「星光夜市Night Market by the Sea」。

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