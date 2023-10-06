「封存」信息免事主察覺 專家籲定期檢查

騙徒趨「地道化」 勿按搜尋引擎廣告

方保僑又表示，觀察近月騙案，騙徒有「地道化」趨勢，即入侵的黑客或騙徒不再來自外國，不排除是本地人所為，故能以純正粵語跟目標聯絡人對話。他提醒即時通訊軟件用戶要時刻保持警覺，一旦收到熟人要求借錢或提供個人資料，最好致電對方確認。由於WhatsApp容許同時連結多個裝置，方提醒用戶定期檢查已連結的裝置，並登出不明的裝置。

因應近日出現WhatsApp帳戶遭盜用等情况，私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心昨分別向用戶提出多項建議（見表），包括使用WhatsApp雙重認證功能；切勿點擊不明來歷的連結，例如搜尋引擎的廣告；以及在網上搜尋WhatsApp網頁版時留意連結，不要誤按虛假網站。