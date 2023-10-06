明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黑客買位 假WhatsApp網搜尋器置頂 誘用戶嘟二維碼 盜帳號冒名欺詐

【明報專訊】即時通訊軟件WhatsApp帳戶遭騎劫個案近期大增，私隱專員公署昨公布，過去一個月接獲5間社福機構及學校（下統稱「機構」）通報資料外泄事故，涉及各機構用作與受助人、學生或家長通訊的WhatsApp帳戶被騎劫，遭假冒向聯絡人發信息騙財，事涉近900人的資料。電腦保安事故協調中心昨亦發出警告，稱本港最近出現針對WhatsApp的新式釣魚攻擊，黑客於搜尋引擎買廣告令偽冒WhatsApp的登入網頁「置頂」，誘導用戶進入釣魚網頁掃描二維碼，黑客便可存取帳戶並冒名欺詐親友。

5機構帳戶被騎劫 泄900人資料

私隱專員公署稱，是次外泄事故涉及近900人，包括相關機構受助人、學生、學生家長及職員，涉及事主姓名和手提電話號碼等個人資料。根據公署建議，相關機構已通知受影響者。公署表示，WhatsApp帳戶騎劫一般指疑犯假冒事主親友，向事主發信息要求事主轉發其帳戶的驗證碼；或透過假冒WhatsApp網站騙取事主電話號碼及帳戶驗證碼，用作登入事主帳戶，繼而冒認事主向其帳戶通訊錄的聯絡人發信息，以騙取金錢或個人資料。

生產力促進局轄下電腦保安事故協調中心稱，近日本港出現針對WhatsApp等即時通訊軟件的釣魚攻擊活動，形容偽冒這些軟件登入網頁的仿真度高，設登入指示及二維碼，當事主掃描二維碼，黑客便能登入事主帳號，而非事主的裝置。黑客隨即獲得帳戶中大部分資訊和數據存取權限，包括照片、視訊、文件、聊天紀錄和通訊錄等，甚至冒充事主向親友發信息，如要求轉帳或購買點數卡，事後更會用「封存」功能隱藏信息以免事主發現，呼籲公眾警惕。

註冊手機號碼登入 可重奪「主導權」

至於事主帳戶遭盜用後能否即時奪回「主導權」，協調中心稱黑客一旦取得事主登入驗證碼，便可盜用事主帳戶，事主亦會被強制退出，再轉到要求輸入手機號碼的畫面；不過當事主再以註冊手機號碼登入，便可重奪回帳戶「主導權」。協調中心稱，即使疑犯盜用事主帳戶後啟動雙重認證，不論事主是否知道雙重認證碼（俗稱PIN碼），只要選用短訊收取登入驗證碼，疑犯裝置所盜用的帳戶便會被強制登出，不能再使用事主帳戶。

上半年157宗「網上戶口盜用」

本報昨向WhatsApp母公司Meta查詢，包括有否採取行動防止黑客騎劫和盜用帳戶活動，以及有否接獲用戶就相關情况的反映，截稿前未回覆。根據警方數字，今年上半年涉及「網上戶口盜用」案件有157宗，損失金額約1300萬元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港電腦保安事故協調中心 個人資料私隱專員公署 WhatsApp騙案

上 / 下一篇新聞