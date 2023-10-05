校長稱助普及桌球 倡增監管讓家長放心

現規例禁止未滿16歲者晚上8時至翌晨10時入桌球館，倡放寬至未滿8歲者禁晚上11時至翌晨7時入場。部分中學校規列明不准學生身穿校服去桌球室，亦有稱「不得進入電子遊戲機中心、桌球室、網吧、參加狂野派對或其它品流複雜的地方，以免誤交不良份子及習染不良風氣等」。

校友傅家俊贈波枱 高主教開班推廣

高主教書院去年獲小學部校友、桌球「一哥」傅家俊捐贈一張桌球枱，成為該校推廣桌球運動的「引子」。高主教書院校長楊世德稱，年齡愈小學桌球愈好，相信8至16歲學生修例後有更多機會入桌球室，長遠能加強他們對桌球的認識及興趣，做到普及化，「等於籃球場設於街上，小朋友拿起籃球便能去玩一樣」。

高主教書院現設桌球訓練班，從中一至中五級中選拔對桌球感興趣、具天賦的學生，再提供培訓，長遠冀將桌球推廣至教區其他學校。楊世德稱校內現擺放桌球枱，讓學生隨時訓練，相信修例後能紓緩學生訓練時面臨的場地、設備不足問題。

但楊世德憶述以往桌球室缺乏監管，家長常擔心「波樓啲人揸住支棍亂咁篤，或者品流複雜，隔籬張枱唔知咩人」，認為放寬限制之餘更要加強監管，讓家長相信子女入桌球室是為了學習及訓練，未來才能培育更多年輕桌球好手，「成為下一個劍擊運動」。

校長關注部分似娛樂場所 未必有導師

宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊稱，各校可按校本安排學生體驗不同新興運動，相信桌球運動未算很普及，學校亦未有將之納入課程，他強調學界一定支持體育運動的發展，不會反對康文署期望讓年輕人有更多機會接觸桌球運動。不過他說現時坊間有各式桌球室，部分偏向娛樂場所，未必有教練或導師指導學生打波。