「引進辦」吸30重點企業 八成內地 稱將投資逾300億 陳茂波：絕大部分業務國際化

孫東：今輪未承諾北都批地

今屆政府在去年《施政報告》提出成立引進辦，目標2027年或之前吸引至少100間有潛質及具代表性的創新科技企業來港營運或擴展業務，當中會包括20家龍頭企業。創新科技及工業局長孫東昨稱，今輪引入的約30家公司均屬前一類企業，目前未有向任何一家承諾批出北部都會區用地。

昨日在儀式簽字成為首批重點企業伙伴的20間企業，包括生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技策略產業，引進辦表示這批公司大部分會在港設研發中心或區域業務總部。

特首：料創1萬科研管理職位

陳：一國兩制有優勢 沒提供特別優惠

該20家重點企業中，僅4家來自海外，包括1家英國、3家美國，其餘均來自內地，包括華為、美團、聯想、京東、泰格醫藥和多點等（部分見表）。陳茂波回應傳媒提問時稱，相關內地公司絕大部分的業務都是國際化。

被問到政府有否為企業落戶提供誘因時，陳茂波說，香港在「一國兩制」下已很有優勢，吸引今批企業落戶時，政府不需提供任何特別的優惠條件，形容這批企業是在考慮拓展國際業務或內地業務時，決定選擇香港。

聯想擬研粵語生成式AI產品

至於在地緣政治緊張下對引進企業有否影響，陳茂波形容「有危有機」，指在現時地緣政治格局下，香港對一些企業有吸引力，例如本港資訊自由流通，能便利人工智能行業發展，香港在吸引人才及國際資金亦有優勢。

將在港擴展業務、來自內地的聯想集團，方案服務業務集團總裁黃建恆接受傳媒訪問表示，考慮到本港以廣東話為母語，計劃在港成立集團的首個專項創科中心，研發粵語生成式人工智能（AI）產品。黃指集團亦會在港投資初創企業，並與大專院校合作培訓人才。

成立於深圳的元化智能科技主要生產骨科手術機械人，其創辦人孟李艾俐表示，盼在港成立國際業務總部和生產中心，是為方便產品出口海外，進一步開拓國際市場。

美企聖諾醫藥：料在港聘150人

來自美國的聖諾醫藥計劃在港聘請150人，其首席財務官葉永基稱，本身已在科學園設科研中心，預計投資3000萬至4000萬美元（2.34億至3.12億港元），另正與特區政府洽商在落馬洲河套區港深創新及科技園設生產基地，投資4000萬至5000萬美元（3.12億至3.9億港元），料2025年落成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676