明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「引進辦」吸30重點企業 八成內地 稱將投資逾300億 陳茂波：絕大部分業務國際化

【明報專訊】政府去年底成立「引進重點企業辦公室」（引進辦）負責招商引資，昨日在政府總部舉辦重點企業伙伴的簽字儀式。特首李家超致辭表示，已經或將在港落戶、或會在港擴充業務的重點企業有約30家，未來數年將在港合共投資超過300億元、創造約1萬個科研和管理職位。財政司長陳茂波表示，引進的重點企業中約七至八成來自內地，絕大部分業務國際化，又稱引進今輪重點企業時沒提供任何特別優惠條件。

孫東：今輪未承諾北都批地

今屆政府在去年《施政報告》提出成立引進辦，目標2027年或之前吸引至少100間有潛質及具代表性的創新科技企業來港營運或擴展業務，當中會包括20家龍頭企業。創新科技及工業局長孫東昨稱，今輪引入的約30家公司均屬前一類企業，目前未有向任何一家承諾批出北部都會區用地。

昨日在儀式簽字成為首批重點企業伙伴的20間企業，包括生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技策略產業，引進辦表示這批公司大部分會在港設研發中心或區域業務總部。

特首：料創1萬科研管理職位

陳：一國兩制有優勢 沒提供特別優惠

該20家重點企業中，僅4家來自海外，包括1家英國、3家美國，其餘均來自內地，包括華為、美團、聯想、京東、泰格醫藥和多點等（部分見表）。陳茂波回應傳媒提問時稱，相關內地公司絕大部分的業務都是國際化。

被問到政府有否為企業落戶提供誘因時，陳茂波說，香港在「一國兩制」下已很有優勢，吸引今批企業落戶時，政府不需提供任何特別的優惠條件，形容這批企業是在考慮拓展國際業務或內地業務時，決定選擇香港。

聯想擬研粵語生成式AI產品

至於在地緣政治緊張下對引進企業有否影響，陳茂波形容「有危有機」，指在現時地緣政治格局下，香港對一些企業有吸引力，例如本港資訊自由流通，能便利人工智能行業發展，香港在吸引人才及國際資金亦有優勢。

將在港擴展業務、來自內地的聯想集團，方案服務業務集團總裁黃建恆接受傳媒訪問表示，考慮到本港以廣東話為母語，計劃在港成立集團的首個專項創科中心，研發粵語生成式人工智能（AI）產品。黃指集團亦會在港投資初創企業，並與大專院校合作培訓人才。

成立於深圳的元化智能科技主要生產骨科手術機械人，其創辦人孟李艾俐表示，盼在港成立國際業務總部和生產中心，是為方便產品出口海外，進一步開拓國際市場。

美企聖諾醫藥：料在港聘150人

來自美國的聖諾醫藥計劃在港聘請150人，其首席財務官葉永基稱，本身已在科學園設科研中心，預計投資3000萬至4000萬美元（2.34億至3.12億港元），另正與特區政府洽商在落馬洲河套區港深創新及科技園設生產基地，投資4000萬至5000萬美元（3.12億至3.9億港元），料2025年落成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕重點企業 港深創新及科技園 落馬洲河套區 創新科技及工業局 初創企業 創科 引進重點企業辦公室

上 / 下一篇新聞