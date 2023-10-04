推改革「得罪人多」 與王沛詩持續不和

李國寶李國章曾調停

據悉，2001年起已擔任港大副校監的李國寶，以及前任校委會主席李國章，均有嘗試調停兩人關係。李國章昨透過助理回應稱：「對於爭議，李教授沒任何意見。」

王沛詩2022年1月獲時任特首林鄭月娥委任為港大校委會主席，接替曾被稱為「沙皇」的李國章。張翔則在王接掌校委會前兩個多月，獲提前續任5年，任期至2028年。張翔2018年擔任校長，長年在美國做教研的他，上任後引入美式管理作風，包括嘗試提拔年輕學者，以及修訂招聘程序「搶人才」。張翔的管理作風引起部分人非議，有說長期服務港大的校長司機遭解僱。

王被指過問校內管理決策

有資深校內人士形容，王沛詩上任後處事方式與前任李國章不同，王被指過問校內管理，包括個別人事、財政或部門運作。至於張翔，因推動改革，在校內「得罪頗多人」。另有消息人士形容王沛詩與張翔初期關係尚可，而張銳意推動改革，有人形容他常拆牆鬆綁，與漠視程序僅一線之差；若校長僭越規則，校委會及其主席有責任糾正。

有曾與張王二人共事的人形容，兩人都是較強勢及有主見，以王沛詩為例，據悉她堅持校委會主席英文採用「chairman」一詞，而非中性的「chairperson」或指女性的「chairwoman」。一個學者、一個大律師，二人對港大事務意見分歧，王召開校委會處理涉及指控校長事項，矛盾終在近月會議中爆發。

明報記者