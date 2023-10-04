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擊敗美學者 劉澤星獲張薦醫學院長

【明報專訊】在港大校委會內訌陰霾下，據本報了解，港大醫學院暫任院長劉澤星擊敗來自另一名來自美國的學者，獲推薦為下任港大醫學院院長。據悉，張翔在9月校委會會議上口頭通知會推薦劉澤星出任院長。有關任命料待11月校委會會議正式通過。

張翔任內 兩副校3院長「海歸」空降

翻查資料，目前港大5名副校長中，兩人與張翔背景相似，屬「空降」港大的內地「海歸」學者，包括負責研究的申作軍及負責學術發展的宮鵬。在10間學院院長中，張翔任內有3名新委任院長屬「空降」的內地「海歸」，包括經濟及工商管理學院、理學院、社會科學院的院長（見左表）。據知，張翔銳意改革，並引入外地學者，未來會有一批著名學者加盟，當中有「海歸」，也有外籍教授。港大早前就宣布，81歲諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart將加盟擔任講座教授。

港大醫學院原院長梁卓偉去年7月離任，港大去年挑選美國獵頭公司協助遴選醫學院長和副校長（大學拓展），文件列明要求，期望下任醫學院長具備「美國高等院校經驗」。據悉，港大遴選後，暑假曾邀請教職員與3名院長候選人會面，包括美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar、劉澤星，以及港大兒童及青少年科學系系主任梁永恆，其後遴選委員會再三選二，遴選委員會主席、校長張翔推介Timothy Billiar及劉澤星，而張翔最終決定推薦劉，而非美國學者。

根據匹茲堡大學網頁，Billiar自1999年擔任大學教授及內科學系主管。翻查資料，他於2016年獲中國政府頒發「友誼獎」（Frienship Award）。根據湖南省政府網站，Billiar於2014年獲申報為中國政府「千人計劃」的外國專家。根據去年US News排名，匹茲堡大學醫學院全美排名第14。

蘇格蘭回流 劉師生間呼聲高

劉澤星是風濕病及臨牀免疫學者，他1985年在蘇格蘭鄧迪大學畢業，1992年回流香港，歷任瑪麗醫院內科部門主管、港大內科學系主任及醫專主席。劉今年獲委任為全國政協委員。

有不願具名的港大醫學院教授稱，由於劉澤星在港大任教多年，且過去暫任院長成績有目共睹，故他在師生間呼聲最高。

相關字詞﹕張翔 港大醫學院 劉澤星

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