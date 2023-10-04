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缺席活動風波 校委查張翔誠信 稱未獲邀遭反駁 張：安排外訪時未接函「無意誤導」

【明報專訊】香港大學校長張翔陷入校委會內部紛爭。本報獲悉，張翔因缺席醫學院今年5月的活動，被校委質問原因，張翔因一度稱無獲邀出席，遭對方反駁指學院早已發出邀請，雙方至少在兩次校委會會議激烈爭辯，有校委要求張翔道歉。缺席活動被人提升至「誠信問題」，消息人士稱，校委會已通過成立獨立調查委員會，查找校長有否刻意誤導。張翔昨透過發言人回覆本報稱，他早於今年2月決定並安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，「從來沒有意圖誤導校委會，他會配合調查委員會的工作」。

至少兩次會上激辯 有校委促道歉

本報獲悉，今年5月港大校委會會議上，有校委質問張翔為何缺席醫學院內科學系100周年慶典，張翔一度稱無獲邀請，雙方即場激烈討論，有校委當場指證學院有發邀請函，要求校長道歉，會議不歡而散。至今年7月校委會再開會，雙方再為事件激辯。有港大校委向本報稱，因張翔提供錯誤資訊並拒絕道歉，遭質疑個人誠信，有校委提出成立獨立調查委員會，查找張翔有否刻意誤導，獲投票通過成立。校委會組成三人小組徹查。

本報昨亦向張翔及校長辦公室查詢，認為「校長有否刻意誤導」的調查方向是否公道、一旦指控成立會否影響校長職務，校方未有就此回應。

張函校委 認「衝口而出」致誤解

據悉，張翔在9月向校委會成員發電郵，承認今年5月在校委會「衝口而出，引起誤解」（I regret that my rushed response to this unexpected enquiry may have led to misconceptions）。張翔在電郵澄清，自己2月已確認5月到美國公幹，3月1日才知悉醫學院活動及特首李家超獲邀出席。

翻查資料，港大醫學院內科學系今年5月13日舉行大型活動慶祝100周年，當日多名政府官員及機構代表出席，包括特首李家超、港大校委會主席王沛詩等。

另外，本報昨報道張翔備受多項指控，涉及遴選醫學院院長、處理內地捐款等（見表），校委會原定昨日召開緊急會議處理針對張翔的各項指控，但會議取消，據悉改在下周一（9日）舉行。

李家超：信大學有能力處理

特首李家超昨被問及作為校監對港大紛爭有何看法，他說現有制度是由大學自己管理內部事務，校委會和校長各司其職，相信大學本身有能力處理。他說大學亦明白公眾有期望，故大學管理應符合公眾預期，處理任何事須按既定程序和原則，公平公正處理。

10校董聲明 遺憾校委無正式回應

稱予人「群龍無首」之感損校譽

港大校委會本科生代表戚由康昨發稿稱，日前收到「吹哨者」指控張翔的內部文件，支持校委會根據《港大條例》成立調查委員會查明事件真相；基於公眾利益和知情權，將動議要求校委會解除保密限制。

麥東榮、陳和順、黃繼東等10名港大校董昨發聯合聲明，指張翔面對多項指控的具體內容均由媒體引述，校委會至今無就上述事項和會議安排有任何正式公布或回應，「讓公眾有一種强烈的群龍無首的管治混亂印象」，對校方放任處理致嚴重影響大學聲譽，感失望和遺憾。

明報記者 鄧佾文 林勵

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港大醫學院 王沛詩 港大校委會 香港大學 張翔 誠信

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