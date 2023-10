缺席活動風波 校委查張翔誠信 稱未獲邀遭反駁 張：安排外訪時未接函「無意誤導」

至少兩次會上激辯 有校委促道歉

本報獲悉,今年5月港大校委會會議上,有校委質問張翔為何缺席醫學院內科學系100周年慶典,張翔一度稱無獲邀請,雙方即場激烈討論,有校委當場指證學院有發邀請函,要求校長道歉,會議不歡而散。至今年7月校委會再開會,雙方再為事件激辯。有港大校委向本報稱,因張翔提供錯誤資訊並拒絕道歉,遭質疑個人誠信,有校委提出成立獨立調查委員會,查找張翔有否刻意誤導,獲投票通過成立。校委會組成三人小組徹查。

本報昨亦向張翔及校長辦公室查詢,認為「校長有否刻意誤導」的調查方向是否公道、一旦指控成立會否影響校長職務,校方未有就此回應。

張函校委 認「衝口而出」致誤解

據悉,張翔在9月向校委會成員發電郵,承認今年5月在校委會「衝口而出,引起誤解」(I regret that my rushed response to this unexpected enquiry may have led to misconceptions)。張翔在電郵澄清,自己2月已確認5月到美國公幹,3月1日才知悉醫學院活動及特首李家超獲邀出席。

翻查資料,港大醫學院內科學系今年5月13日舉行大型活動慶祝100周年,當日多名政府官員及機構代表出席,包括特首李家超、港大校委會主席王沛詩等。

另外,本報昨報道張翔備受多項指控,涉及遴選醫學院院長、處理內地捐款等(見表),校委會原定昨日召開緊急會議處理針對張翔的各項指控,但會議取消,據悉改在下周一(9日)舉行。

李家超:信大學有能力處理

特首李家超昨被問及作為校監對港大紛爭有何看法,他說現有制度是由大學自己管理內部事務,校委會和校長各司其職,相信大學本身有能力處理。他說大學亦明白公眾有期望,故大學管理應符合公眾預期,處理任何事須按既定程序和原則,公平公正處理。

10校董聲明 遺憾校委無正式回應

稱予人「群龍無首」之感損校譽

港大校委會本科生代表戚由康昨發稿稱,日前收到「吹哨者」指控張翔的內部文件,支持校委會根據《港大條例》成立調查委員會查明事件真相;基於公眾利益和知情權,將動議要求校委會解除保密限制。

麥東榮、陳和順、黃繼東等10名港大校董昨發聯合聲明,指張翔面對多項指控的具體內容均由媒體引述,校委會至今無就上述事項和會議安排有任何正式公布或回應,「讓公眾有一種强烈的群龍無首的管治混亂印象」,對校方放任處理致嚴重影響大學聲譽,感失望和遺憾。

明報記者 鄧佾文 林勵

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676