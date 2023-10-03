國慶日17.8萬內地客入境 少2018年三成

十一黃金周上周五開始後，本港入境人數持續上升。前日國慶有約17.8萬內地客入境，較疫情前、2018年同日的24.8萬少28.2%；總旅客入境人數51.4萬，跌逾兩成。總出境人次則有40.7萬，升兩成。截至昨晚9時，昨日有55.5萬人入境和29.2萬人出境。

珠寶店：生意稍勝平日 飲食業：升三成

位於旺角的「俊軒珠寶公司」的負責人程小姐表示，十一黃金周生意額較平日升一兩成，與五一情况相近；有感前日店舖人流較多，但「一百個人入來都未必有一個人光顧」。至於人均消費，她說大多數人購買碎鑽，消費數百元至數千元，未及疫情前有不少過萬元生意。

飲食業方面，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯說，生意額較平日上升約三成，好過預期，不過與疫情前仍有少許距離，相信與旅客人數未恢復有關；又指現時人均消費較以前低兩成，推測與經濟低迷相關。他認為香港有周圍環海的獨特之處，建議政府多舉辦海上或海濱活動吸引遊客。

邵家輝稱，十一黃金周次日遊客數字較五一黃金周僅增加2%，少於預期，但傳統遊客會買的零售貨品包括珠寶鐘表首飾和化妝品等，生意額都有雙位數增長，他認為情况不差，不過由於港人大量北上，民生區的日用品巿場或有輕微跌幅，惟整體零售數值應錄得增長。他又認為今個假期晚上經濟活動氣氛大有改善，對整體市道會有幫助，建議業界要「聚焦」某幾個商場，營造晚上「蒲點」，令商舖有利可圖，才可慢慢「谷」起夜經濟。

旅促會：港需時適應全新旅遊模式

旅遊促進會總幹事崔定邦昨出席電台節目時表示，當年旅客數字受高鐵及港珠澳大橋通車刺激，但現時部分航班未恢復，令內地旅客人數受限制，加上現時國內遊盛行，競爭激烈，預計整個黃金周有逾百萬內地客訪港。他又說，香港需時適應全新旅遊模式，認為政府可長期推出夜市，鞏固港人的市場和吸引旅客。