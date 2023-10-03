港大遴選醫學院長 要求具「美高校經驗」 校委主席王沛詩：請人不容偏袒

港大校委會主席王沛詩上周回覆本報查詢，指港大是提供平等機會的僱主，請人時視乎申請人的優點及是否合適，強調她從未直接指示港大校長（VC, Vice-Chancellor）和任何人，導致出現偏袒聘用世界任何地方的學者的做法，又稱若請人時要求特定國家、地區或背景的員工，屬偏袒和帶有偏見做法，港大不會容忍。

揀選獵頭公司助遴選

港大盼副校建美大學籌款機制

本報向港大查詢如何回應有人指控張翔不公平對待不同背景的候選人，港大深夜回覆稱除了本地招聘，亦盼透過獵頭公司協助物色有海外經驗的頂尖學者，讓遴選委員會挑選醫學院長；校方亦承認，期望副校長（大學拓展）一職，能具經驗為港大建立一個參考美國大學的籌款機制，提升大學籌款能力。校方指兩職位均屬港大非常重要的領導職位，招聘時多涉海外學者和人才，邀跨國獵頭公司是常有做法。

本報所獲文件透露，去年5月31日，港大人力資源處長發出文件，除列明對下任醫學院長的期望，亦列出期望下任副校長（大學拓展）將協助建立模效美國的籌款機制。文件又建議從兩間美國獵頭公司選一，亦以長篇幅推介其中一間公司Isaacson Miller較有經驗，包括曾協助美國耶魯大學遴選醫學院長。該公司遴選醫學院長工作開價22萬美元（約172萬港元），遴選副校長（大學拓展）工作開價11萬美元（約86萬港元）。

有校委斥用人唯親 有挺劉澤星續任

有港大校委向本報稱，遴選醫學院長一事反映校方高層「用人唯親」，不滿校方指定人選來源，形容做法甚霸道。另一校委向本報稱，院長一職在本港醫療界有重要地位，包括出任醫管局大會的成員、海外醫生特別註冊委員會委員，並可提名港大的醫生出任醫委會成員，在本港醫療系統舉足輕重，由了解本地醫療發展的人選出任可謂相當重要，加上有感港大大部分師生均支持劉澤星當選，暫任期間成績有目共睹，支持劉續任屬合理。該校委強調，兩名醫學院長候選人都有高學術水平，不希望今次事件致港大將來招聘有困難。