校委議程含「嚴重指控」 張翔擬帶律師 斥有造謠者泄密誹謗 出律師信要求緊急會議延期

明報記者 鄧佾文、林勵

稱電郵校委一小時後外泄

張：近日事件「有組織蓄意而為」

張翔昨發聲明，稱獲校委會通知出席今日特別會議，基於準備時間只有一個工作日，昨午3時委託律師以電郵方式要求校委會將會議押後，讓他有足夠時間掌握所有事實背景及索取法律意見；他指有關通訊在一小時後，即外泄傳媒，「對於只有校委會成員可收到的機密資料被瞬間外泄，我感到極度遺憾」。張翔並指近日的事件「相信是有人有組織地蓄意而為」。

有人不滿張翔管理處理捐款等

港大：捐款指控嚴重誹謗

繼張翔上月被指更換校長座駕時沒招標、指定選寶馬，本報獲悉近日多名港大校委收到匿名電郵，部分郵件公開收件人名單，郵件亦傳送予張翔，有人亦針對張翔的管理及決定，包括遴選副校長和醫學院院長程序做法（見另稿），並有人不滿校方處理捐款手法，以及在教職員聯誼會裝修工程時使用校方資金。

港大昨晚深夜回覆本報查詢，指有關指控與事實不符，就捐款一事，校方認為對大學、捐款者及相關團體都構成嚴重誹謗；又指大學設施翻新工程都是按採購與招標程序。

港大校委會一般每兩個月開會。據悉校委會上次會議是上月26日，其後校委會發放緊急通告，要求3日後在9月29日加開特別校委會議，後來延期至今日下午5時。

本報取得張翔昨經律師行發出的律師信，提到原定今日舉行的特別會議通知期不足，未達校委會指引列明的提早7日通知，加上特別會議的議程涉及對張翔的極嚴重指控，為保障張受公平對待及有足夠時間準備回應，要求押後，又提出特別會議和日後議程內涉討論張翔品行（conduct）的會議，都由律師陪同出席。本報向校委會主席王沛詩查詢是否准許張翔帶律師開會，截稿前未獲回覆。

提涉張翔品行議程會議均律師陪同

有校委憂非成員在場違保密

有港大校委昨向本報稱，估計校委會將討論應否啟動調查以上各指控的程序，覺得張翔發律師信或想拖延被查，亦不同意他在今次校委會議可享律師代表權。

另一港大校委向本報表示，這幾年參與校委會議都時有召開緊急會議，惟未試過有成員以律師信稱要律師陪同開會，情况極罕見，形容張翔做法奇怪，亦擔心動輒讓非校委成員進入會議，違反保密協議，加上律師在場，或導致委員發言被「秋後算帳」，損害會議言論自由。該校委亦不同意張翔透過律師要求開會延期，指近日出現多宗針對校長的指控，憂問題累積會變得更嚴重，相信開會才可決定解決辦法，又指大學應專注學術，若停留在這些事情會影響發展。

不過，有了解情况的人表示，事件涉及對張翔的指控，張要求尋求法律意見是正常，又指校委會也沒有列明不准委聘律師參與會議。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676