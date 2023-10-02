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睽違5年 43萬人維港兩岸賞國慶煙花

【明報專訊】國慶煙花昨晚再次在維港上空綻放，不少市民旅客昨午已提早進駐，迫爆維港兩岸，近年多個海濱公園相繼在維港兩岸建成，大家亦多了欣賞煙花的位置及「打卡位」。警方表示，昨晚有逾43萬人次在維港兩岸觀賞煙花。有內地來港欣賞煙花的旅客表示，香港的國慶煙花規模較深圳大，亦有旅客認為在維港看煙花氣氛熱鬧，冀明年再來。不過，也有人形容現場氣氛不及往年，即使有音樂配合，市民多數只顧舉機拍攝，較少人有反應或歡呼。

今年國慶煙花匯演歷時約23分鐘，分為8幕，發放31,888枚煙花，展現多個特色圖案，包括笑臉、愛心、洋紫荊等，還首次綻放繡球花圖案煙花。匯演結束後，各區市民有序離開。翻查資料，對上一次於2018年舉行的國慶煙花有26萬人次觀賞。

一日遊看煙花 深圳客：港規模較大

維港兩岸昨午已有不少攝影愛好者提早到場霸位，尖沙嘴文化中心附近下午5時已人頭湧湧，部分人席地而坐。現場有設置鐵馬分隔通道，有警員維持秩序，不時會封鎖部分通道。記者觀察，不少內地客專程到來觀賞，亦有港人一家大小到場。

深圳旅客范太與丈夫及女兒在鐘樓下等待，她說中午才到港，主要是為看煙花匯演，「帶孩子觀賞，感受這是國家盛事嘛」。她指兩地交通方便，有24小時通關，內地地鐵亦因應假期延長服務，故晚上就會返深圳。被問到香港的煙花匯演較深圳有何分別，她說香港煙花規模比較大，「報紙上說花了1300萬（官方公布預算1800萬元），哈哈」。

港人：氣氛遜昔 市民只顧舉機少歡呼

港人蘇先生一行7人到場賞煙花，他說闊別煙花匯演多時，故特意與女兒及其同學兩家人一同到場觀賞，形容氣氛熱鬧，找到觀賞位置後便與女兒及其同學閒逛感受氣氛。居住北區的他下午4時已出門，提早到場等候，蘇先生就讀小學四年級的女兒則表示「勁興奮」。

灣仔海濱昨午清場後，約5時許再開放供人入場等候看煙花，來自深圳的余先生與妻兒6時許到灣仔「霸頭位」，他說曾多次訪港，從未看過煙花，聽說香港煙花匯演較大型，所以很期待，想看到不同圖案的煙花。市民梁先生稱，多年前看過國慶煙花，認為今年氣氛不及以往，很多人甚少有反應或歡呼，只顧着舉手機拍攝，亦認為灣仔人流較預期少。

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