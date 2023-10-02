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煙花散人潮至 夜市復「生意好」 約七成攤檔重開 商戶料足彌補停業損失

【明報專訊】停辦4年的國慶煙花匯演昨晚9時在維港上演，吸引43萬人在維港兩岸觀賞。匯演適逢灣仔海濱舉辦夜市「海濱藝遊坊」，當局為配合人流管制措施，昨午起須停業數小時，不少攤檔對於可能錯過最旺場生意時段表示失望，恐損失慘重；不過夜市昨晚約10時重開後，在附近觀賞完煙花的市民遊客蜂擁而至，人流較下午大增，場內水泄不通，有商戶預料全日生意不但能彌補停業期間的營業額，較之前數日高兩成，並超越日前中秋節的高峰。

煙花匯演後，原定10時半復市的灣仔海濱夜市提早於10時前重開，商戶本來對復市後人流不感樂觀，部分攤檔更於昨午提早收檔，但結果大批賞煙花市民未有散去，夜市重開後人頭湧湧且秩序良好，場外亦見人龍，大會工作人員需分批讓人入場。有串燒檔一度有近20人排隊，負責人畢先生形容晚上「形勢大好」，相信生意額會超越中秋夜。對於需中途停業安排，他表示理解人流管制，願配合大會，相信足以彌補停業期間的營業額。

停業時檔前擺欄 檔主笑稱如探監

煙花匯演9時舉行，但本報記者現場所見，工作人員約於下午4時已停止讓人入灣仔夜市，並呼籲場內的人陸續離開，其間有市民不滿安排，與工作人員爭執，表示僅入場約15分鐘就要被請走。

夜市停業期間，檔主可留守攤檔內，有工作人員在距離攤位前方約一米位置放置圍欄。台式小食檔主余先生笑稱安排尤如「探監」，但相比起原定安排，即攤檔下午收市後不能再營業，他認為現時只停數小時並可在晚上營業至半夜，情况已大有改善。

市民：有懷舊特色 食物種類不特別

灣仔海濱昨午清場後，約5時許再開放讓人進場等候看煙花，市民與攤檔只相隔一道圍欄，有攤檔「偷雞」繼續向客人售賣食物。煙花匯演開始前半小時，灣仔北人流大增，匯演後附近不少人湧到夜市，大會亦提早於10時前重開夜市，由於現場太多人，需要實施人潮管制措施，而復市後夜市約七成攤檔重開，當中大部分為熟食檔。

一家四口到訪夜市的鄭先生說，晚上到中環碼頭看煙花，故順道到灣仔逛夜市。他稱在場外大概排隊約半小時，過程大致暢通；認為夜市比想像中有懷舊特色，如有貼近大牌檔感覺的枱櫈，但食品種類方面不太覺得特別。

甯漢豪：海濱辦活動需平衡公眾安全

對於「海濱藝遊坊」須於煙花匯演期間暫停，發展局長甯漢豪昨早出席國慶酒會後表示，政府和聯辦機構商討活動時，未確定是否有煙花匯演，相信聯辦機構和檔販簽約時未必有細節，後來政府得知細節後已第一時間通知攤販，強調當局在海濱舉行活動時有需要平衡公眾安全的考慮。

另外，「海濱藝遊坊」上周三（27日）開幕後，部分檔主指場內電力供應未能配合。甯漢豪表示，今次是灣仔海濱首次有40多個熟食攤檔擺賣，數量較多，初期聯辦機構未有充分掌握電力需求，當局在首兩天知道情况後，機電署已派員協助，後來情况已改善，市民興高采烈參與活動，當局會汲取經驗，日後會在海濱舉辦更多活動。一連6日的「海濱藝遊坊」今晚完結。

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