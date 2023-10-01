熱帶風暴「小犬」料周四闖400公里 變數多

東北季候風將抵 風力可疊加可抵消

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，東北季候風與風暴有兩個完全相反的效應，其一是東北季候風可疊加風暴風力，其二是較為乾燥的東北季候風捲入風暴環流內，令風暴風力減弱，故小犬仍有很大變數。他認為市民現時留意到有風暴正在形成、且有可能影響香港便足夠。

另外，梁榮武昨出席香港新聞博覽館講座時表示，本港9月初發生的世紀暴雨，比1886年最高雨量紀錄的每小時88.4毫米高出40多毫米，而香港最高雨量紀錄平均20年打破一次，形容每次破紀錄的幅度符合整體氣候變化預期。天文台當日發出黑雨警告超過16.5小時，梁說雖然暴雨演變速度快，但翌日下午雨量已低過黑雨指標，質疑黑雨警告未必需要維持到下午。他又提醒，氣候暖化令海水加速蒸發，增加大氣層水分，故雨勢會愈來愈大，提出本港需提升蓄洪設施，並提防旱災等極端天氣。