明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

熱帶風暴「小犬」料周四闖400公里 變數多

【明報專訊】中秋過後或有熱帶氣旋襲港。天文台表示，熱帶風暴「小犬」昨晚8時集結在馬尼拉以東約1060公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。根據天文台昨晚發出的預測路徑，小犬周三（4日）晚或進入本港800公里範圍，並增強為強颱風，繼續向西面移動，周四（5日）晚接近本港400公里範圍。天文台同時預測一股東北季候風將抵達華南，故小犬路徑及強度存在變數。

東北季候風將抵 風力可疊加可抵消

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，東北季候風與風暴有兩個完全相反的效應，其一是東北季候風可疊加風暴風力，其二是較為乾燥的東北季候風捲入風暴環流內，令風暴風力減弱，故小犬仍有很大變數。他認為市民現時留意到有風暴正在形成、且有可能影響香港便足夠。

另外，梁榮武昨出席香港新聞博覽館講座時表示，本港9月初發生的世紀暴雨，比1886年最高雨量紀錄的每小時88.4毫米高出40多毫米，而香港最高雨量紀錄平均20年打破一次，形容每次破紀錄的幅度符合整體氣候變化預期。天文台當日發出黑雨警告超過16.5小時，梁說雖然暴雨演變速度快，但翌日下午雨量已低過黑雨指標，質疑黑雨警告未必需要維持到下午。他又提醒，氣候暖化令海水加速蒸發，增加大氣層水分，故雨勢會愈來愈大，提出本港需提升蓄洪設施，並提防旱災等極端天氣。

上 / 下一篇新聞