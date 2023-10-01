正副關愛隊長 14%區會背景 麥美娟：有責籲投票不牽涉競選 泛民：選民難分清

麥：有指引資源不能用於選舉

區議會換屆選舉12月10日舉行，提名期本月中展開。被問到若關愛隊成員參選區議會，政府會如何加強監察，確保他們不會用政府資源拉票，昨出席公開活動的麥美娟表示，當局已制定適用於關愛隊在公共選舉期間的工作指引和安排，做法與以往給區議會或立法會參選的指引一樣，原則是不會以關愛隊成員身分參與任何選舉，亦不會將關愛隊資源用於選舉有關項目。

麥又引述今次指引稱，關愛隊成員參選或擔任選舉代理人須暫停職務，相信不會惹人誤會，而選舉期間關愛隊的工作亦不會牽涉某人的競選活動，惟關愛隊亦有責任提醒市民投票。

元屯各16人最多 荃灣離島亦逾兩成

本報整合18區關愛隊名單，其中16區的關愛隊正副隊長，部分為現任或前區議員，按人數計算，元朗區最多，區內39隊關愛隊的78名正副隊長中，至少5人是現任區議員，包括元朗區議會主席沈豪傑擔任十八鄉北關愛隊長；元朗亦有至少11名前區議員，包括周永勤擔任瑞華關愛隊長。

另一最多的地區為屯門，31隊關愛隊62名正副隊長中，至少有3名現任區議員及13名前區議員。若按比例計算，元朗、屯門、荃灣、離島區關愛隊正副隊長為現任或前區議員的比例均逾兩成。

南區關愛隊長、南區前區議員朱立威認為，關愛隊成員呼籲市民投票時須避免令市民誤會是拉票，應主動澄清其工作時的身分，舉例作為民建聯成員的他為黨友拉票時，若有市民上前與他談論關愛隊工作，他會主動「與關愛隊割裂」，認為關愛隊成員和助選團義工都應有此自覺。

隊長朱立威：拉票遇談關愛隊應割裂

民主黨副主席、觀塘區議會前副主席莫建成相信，競選期間發生利益衝突、瓜田李下情况無可避免，不少關愛隊成員為互委會、居民組織成員，過往或曾為候選人助選，現時他們一方面按政府要求鼓勵市民投票，翌日或以助選團身分出現，縱使按指引行事，一般選民亦難分清如此複雜的關係。

選管會日前公布區議會選舉安排，未提及多個政黨建議設立的邊境或內地票站。麥美娟昨表示，政制及內地事務局正密鑼緊鼓研究和安排，具體情况稍後會在立法會交代。

另外，民青局日前向立法會提交文件指出，下屆區議會的新任或連任區議員倘曾搬遷辦事處，可獲12萬元實報實銷的開設辦事處開支償還款額，連任但沒有搬遷辦事處的區議員則有7.2萬元。局方預計該筆款項共涉約6661萬元，須向立法會申請撥款。由於區議會主席將改由民政事務專員出任，並不設副主席，故局方將取消給予區議會正副主席的特別津貼等，預料每年平均節省約2544萬元。

明報記者

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