JPEX案再拘4人 警：調查近核心 涉澳賭場洗錢 凍產約億 國際協作緝離港疑犯

搜6單位檢文件2400萬資產

無授權VISA卡印「JPEX」

截至昨午5時，JPEX案累計2417人報案，損失金額逾15億元。警方周二（26日）至周四（28日）與澳門司警採取聯合行動，在兩地各拘捕兩人，均為本港居民，累計18人被捕（見表）。本港警方取得法庭手令搜查6個目標單位，在其中一個拘捕28歲鄧姓男子，在屋內檢獲88萬元現金及兩隻名表，並發現大量經碎紙機、火和懷疑漂白水整碎及銷毁的文件；在另外兩個目標單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣而未經有關信用卡公司授權的VISA卡，拘捕28歲黃姓男子；餘下3個目標單位包括在澳門被捕盧姓男子的本港住所，檢獲現金、金條、名貴手表，總值約870萬元。6個單位共檢獲2400萬元資產。

助理警務處長（刑事）鍾詠敏表示，最新被捕4人均無黑社會背景，而從調查所得，被捕或被通緝者在詐騙網絡扮演頗為重要角色，惟幕後主腦是一個人還是一班人，仍待進一步調查。她形容調查已達集團「較核心」部分，「不敢說已去到核心或集團最上層」，而部分人已離港，警方知道在逃者身處的國家，惟不便透露，將透過國際協作機制，包括警務協作及其他法律框架，務求將這些人繩之於法。

澳門拘兩人 待澳法院判決

澳門司警目前接獲3人報案，損失共144萬港元。日前在澳門被捕的29歲姓盧及29歲姓何男子，分別報稱網絡工程師及兌換店職員，二人在案中角色為場外交易所負責人，以及在澳門清洗黑錢，司警在二人身上共檢獲650多萬元現金及賭場籌碼，並凍結姓何男子賭場戶口300萬元等；司警另凍結一名在逃男子賭場戶口520萬元，行動中凍結及扣押約1400萬元現金及籌碼。

港澳現時並無引渡條例，被問及如何處理兩名在澳門被捕的人，鍾詠敏稱會視乎澳門法院判決，若兩人被判暫時羈押，或需等候進一步與澳門執法機關磋商；若法院決定驅逐兩人出境，警方待他們回港後會馬上拘捕。被問及為何被捕人會去賭場，鍾稱是調查方向之一，不排除有人詐騙後過着揮霍及糜爛生活，或透過賭場洗黑錢；而3名被捕及在逃者的澳門賭場戶口均有相當多存款。

指詐騙網絡龐大 調查「初始階段」

鍾強調涉案詐騙網絡非常龐大及複雜，現時調查僅處於「初始階段」，未來長時間仍有大量調查，包括陸續與受害人錄取口供等；現階段調查有兩個目的，包括找出詐騙網絡幕後主腦，以及盡全力追截贓款。她說有關人物可能趁這段時間，仍然堅稱自己是正當投資平台，惟希望隨着公布案件調查進度，可增加公眾了解，作任何決定時更審慎。

網罪科總警司鄭麗琪承認調查遇到一定困難，而調查首要重點之一，是追蹤涉案集團收取事主用作投資虛擬資產所用的電子錢包，以及追蹤涉案實體銀行公司戶口、個人戶口和個人資產，冀能追蹤資金流向並盡快攔截，正與海外不同虛擬資產平台或本地銀行交流情報。鍾詠敏補充，證監會建議設立專門情報交流渠道，而警方前日已與證監會開會商討如何落實新機制。至於事主在案件定罪後能否取回資金，鍾說視乎兩地案件發展，將與澳門當局進一步商討。

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