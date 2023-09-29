陸啟康稱關愛隊限選或致「反歧視」

政府已公布18區關愛隊名單，民政總署早前發出指引，列明關愛隊成員不可用關愛隊名義助選或支持個別候選人等。陸啟康稱，如果關愛隊違反指引，其撥款可遭停止，認為現行指引有足夠規範。

陸表示，香港一向有不同團體的成員參與選舉，關愛隊成員亦有參選權利，反問是否不准他們參選。不過，他稱關愛隊成員參選「不會說無問題」，惟貿然就此制訂指引或會構成「反歧視」，認為要先諮詢，並花更多時間研究。

18區關愛隊齊章 有區會主席任隊長

另外，政府昨公布最後5區的關愛隊遴選結果，包括油尖旺、沙田、元朗、西貢及葵青共160個小區的關愛隊。5區共有224個團體申請首階段遴選，當中199個團體通過甄選，最終共168個團體提交服務建議書。除了葵青區，其餘4區在服務建議書遴選階段均有競爭。多名現任區議員擔任所屬選區的關愛隊隊長，包括元朗區議會主席沈豪傑、西貢區議員方國珊、民建聯葵青區議員郭芙蓉等。