選管會：沒備存、沒權公開三會聯絡 信民署助溝通

陸啟康：他不覆你 給電話都無用

選舉管理委員會昨公布選舉活動指引，政府亦表示十分鼓勵具才能、有志服務社區的愛國愛港者積極參選。今次地區直選參選人除了要獲得地方選區至少50選民提名外，同時須獲得三會各自至少3名成員提名。

打算派員參選區議會的民主黨早前呼籲政府公開三會成員的聯絡方法，方便有意參選者爭取提名。陸啟康昨表示，選管會沒備存三會成員的個人資料，亦無法定權力向公眾提供相關資訊，「其實如果將電話給你，他不回覆你，都無用的」。他說，政府已表示民政總署可代有意參選者聯絡三會成員，相信當局會協助公眾與三會有效溝通。

選管會昨公布今屆區選投票安排，投票時間與前年立法會選舉相同，即由早上8時半開始、晚上10時半結束，較上屆2019年區選縮短1小時。至於由三會成員選出的地區委員會界別由於僅有約2500名選民，投票時間將較短，下午2時半結束。

「未及諮詢」 投票時間跟前年立選

早前有政黨建議縮短投票時間，惟選管會最終沒有採納。陸啟康認為，就投票時間作重大改變應先諮詢公眾，不宜由選管會「一言堂」，惟區議會改制導致今次修訂選舉活動指引的時間緊迫，未及諮詢。他說部分市民工時長，縮短投票時間對他們投票有一定困難，加上區議會剛改制，認為沿用前年立法會選舉的投票時間最適當和穩妥。

至於有意見提出再設口岸票站，陸稱現時口岸每日有大量旅客過關，沒空間設票站，惟選舉事務處正研究在邊境設票站方便內地港人投票。

「多一時之失」 放寬廣告等申報期

選管會在今屆區選亦放寬候選人提交選舉廣告資料及支持同意書的期限，由現時1個工作天延長至3個工作天。李家超去年參選特首期間未按規例及時申報選舉廣告的支持同意書，去年立法會補選亦有候選人被揭逾時提交支持同意書。

對於是否因為以往有候選人違規才放寬規定，陸啟康說考慮到以往很多個案屬一時之失，相信放寬屬合理安排，倘符合規定太困難，或對無政黨候選人不公平。他形容今次是特別安排，選管會將密切留意放寬後情况，適時檢討，倘有人濫用，不排除重新收緊。