許家印涉犯罪扣查 恒大三股停牌 業界消息：涉非法集資轉移資金 報道：從寓所帶走

次子同帶走 多高層亦正受查

曾是中國首富的許家印在中秋前夕被採取強制措施，據內媒《第一財經》昨夜引述知情人士稱，許家印是在凌晨遭帶走「協助調查」，當時許家印的住所裏仍有數名保鑣和管家，整個過程平靜而迅速。除了許家印，被帶走的恒大核心成員尚包括許家印二兒子許滕鶴，他曾主導恒大財富的工作。報道並無提及許家印另一兒子許智健的行蹤。許智健以往在集團主力負責物業、園林等方面的管理工作。

除了許氏父子，此前主要負責中國恒大系的資金運用、金融操作的前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮均已分別被監控及帶走。其他要員包括恒大地產集團前董事長柯鵬等均正接受調查。

業界：警示其他內房將查集資

據上述資深地產研究人士稱，內地政府向來嚴厲打擊非法集資，恒大涉非法集資規模非常大，今次敲山震虎，警示其他內房當局會處理同類問題，如今年退市的A股陽光城（前上市編號：深000671）亦傳出涉非法集資等問題。

恒大地產上月立案 重組會議屢延

早於8月14日恒大汽車引入戰略投資者紐頓集團時，除意外披露許家印妻子丁玉梅為「獨立於公司及其關連人士的第三方」，亦已傳出許家印常駐廣州辦公，但不可隨意見外人。兩日後，即8月16日，恒大境內主要附屬公司恒大地產被中證監立案，境外重組會議亦要延期。

正當中國恒大3次以不同理由推延境外重組會議，其境內危機亦曝光。9月16日，深圳市公安局南山分局發布案情通報，對恒大財富董事總經理杜亮等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。當時已有消息指出，恒大財富違法保證高額回報作非法集資，造成投資者損失，嚴重影響金融市場秩序。中國恒大則拖延至9月24日「自爆」因恒大地產遭中證監立案，當前情况無法滿足新票據的發行資格，境外債務重組生變數，流產幾成定案。

對於今次許家印受查會否成為壓垮行業的最後一根稻草，上述資深地產研究人士指出，今次許家印出事將影響正在重組中的債券價值繼續下跌，公司重組亦陷入困境，許料已無法簽字，難再推進債轉股、發行新債等，同時亦蔓延至其他內房，若老闆有同類風險，亦將難以推進重組。

分析：挫市場對內房重組信心

內地「財聯社」昨深夜引述恒大債權人稱，昨天收到通知，之前無法交易的恒大境外債可以重新交易，這是否意味之前所談的重組方案已失效需要重新談論，還是存在其他調整的可能，仍不得而知。

銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，今次許家印涉嫌違法犯罪若含刑事成分，將對公司不論境外、境內重組均有阻礙，料重組將擱置。事件亦令市場對於內房藉重組搵出路的信心再添打擊，且中國恒大最終會否有破產風險，將為市場增加不明朗因素。

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