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近門起火逃不了 3劏房客危殆 另一人爬出外牆 「大煙到開唔到門」

【明報專訊】北角英皇大廈一劏房單位昨日凌晨發生火警，起火劏房近大門口，4名住客無法逃出被困單位內，當中一男住客攀出窗外求救報警，消防員到場先後救出4人，其中兩女一男疑吸入濃煙昏迷，送院後至昨晚情况危殆。消防於火場發現有助燃劑，一度認為起火原因有可疑，警方經調查，初步相信單位有雜物起火，案件不涉刑事成分。

單位有雜物起火 3人面部手腳熏黑

昨凌晨2時許，北角英皇道153號英皇大廈唐8樓一劏房單位，一名35歲黃姓男住客被濃煙嗆醒，開門發現單位起火、濃煙密佈，遂在房間窗口爬出外牆報警。消防接報到場動用一條喉及一支煙帽隊撲救，發現該男子拉着窗邊站在外牆石壆求救，消防員立即架起升降台將其救下，他手腳熏黑，吸入濃煙，需戴上氧氣罩協助呼吸，他等候救援時稱「突然之間好大煙，大煙到我想打開門都唔得，我就爬咗出窗口報警」，他其後送院治理。

消防同時破門進入起火單位，救出兩女一男住客，3人均昏迷，面部及手腳熏黑，救護員在場需以心外壓施救，他們分別被送往律敦治醫院及東區醫院。火警約35分鐘後被救熄，事件中大廈毋須疏散。

樓上住客稱警鐘未響 「成晚都唔知」

3名昏迷住客分別為22歲姓林男子、29歲姓陳女子及32歲菲律賓裔女子，經搶救後留醫深切治療部，均情況危殆。據了解，林男住A房、陳女住C房、菲女住D房。消防在D房救出林及菲裔女事主，相信林男一度逃到D室暫避；陳女則被困在自己房內獲救。另一名消防由雲梯救下的35歲姓黃男住客居住B房，送院後情况穩定。據居於上層一名男住客表示，「成晚都唔知大廈發生火警，火警鐘無響過，至早上睇新聞才知道。」本報向消防處查詢該大廈火警鐘是否失靈，有待回應。

檢助燃劑一度列可疑 後稱不涉刑事

現場消息指起火單位分間成4間劏房，近大門口的A房先起火，消防在起火房間發現助燃劑，當時無人在內，認為起火原因有可疑，消防調查犬奉召到場協助蒐證。警方東區警區重案組聯同機電署及政府化驗所人員在場蒐證。警方調查後相信單位有雜物起火，無證據顯示涉及刑事成分，正與相關部門繼續調查成因。機電署稱收到相關部門轉介後派員到場，檢查電力裝置及電器產品，現階段認為火警與電力事故無關。

相關字詞﹕危殆 火警

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