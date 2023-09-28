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政商界連日開腔施壓 料《施政報告》交代

【明報專訊】距離新一份《施政報告》發表不足一個月，政商界連月來促樓市「減辣」、「撤辣」，連前特首梁振英、前財政司長唐英年近日亦先後出聲，為現屆政府帶來一定壓力。多番拒絕樓市減辣的財政司長陳茂波昨日「轉口風」，政商界中人都相信與本港經濟持續不振、樓市股市節節下滑有關，料特首李家超就「辣招」的前途會在《施政報告》有所交代。

梁振英唐英年出聲 多黨提意見

據了解，政府近半年持續與商界就撤辣保持聯繫，至近期有政府高層表明，已了解商界聲音及當前市况，並會於《施政報告》「有交代」。有政界中人表示，特首得知社會對本港經濟有所擔憂，亦有其責任要處理經濟問題，相信施政報告會交代細節。該人又稱，現時處於高息環境，本港樓市、股市雙雙連跌數月，不少人的身家蒸發，「搞幾多夜市都刺激不到消費，對GDP都無什麼大幫助」。

另一政界中人就說，陳茂波以往拒絕撤辣，但昨日「聲氣完全不同」，指近期不少人私下游說特首撤辣。該人指出，辣招推出時是樓市上升期，要出手遏抑升幅，但現時是下跌周期，相信政府會知道，如果待樓市大瀉時才撤辣便為時已晚。

多個政黨近月向特首提交施政報告建議書，異口同聲針對樓市辣招提出各樣意見，至本月中，唐英年表示認同現時是減辣時機，而另一前司長梁錦松日前也開腔，指若樓價再跌將是減辣時機。梁振英日前則在社交平台提到，調控需求的措施可隨時按不斷變化的市况調整稅率，一如按揭利率和成數。

明報記者

相關字詞﹕施政報告 樓市辣招

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