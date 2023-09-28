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「撤辣」口風轉 陳茂波：樓市異當年 稱務實檢視 私宅售價指數跌4月 多政黨認同逐步減辣

【明報專訊】早前多個賣地計劃流標，根據差估署最新統計數據，私宅售價指數亦連續4個月下跌。財政司長陳茂波昨日訪歐返港後回應撤銷樓市「辣招」建議表示，「見到現時樓市情况與當年『辣招』引入時的景况有些不同……會採取務實態度，不停檢視」，與他7月時稱「我們無意作出調整，沒有這方面的考慮」的說法明顯不同（見表）。地產建設商會執委會主席梁志堅建議政府全面「撤辣」；多個政黨則表示認同「減辣」，認為可逐步調整辣招。

陳茂波昨稱，去年樓市下跌，但屬有秩序調整，而今年樓市交投量雖低於長期平均數，但總體保持穩定，認為目前樓市與引入「辣招」時的景况不同，指當年引入辣招時是見到住宅樓宇供應偏緊，對於短期炒賣、非本地人購買物業，以至本地人多買一個物業，都要繳付額外的印花稅。

根據差估署最新統計數據，本港8月份私宅售價指數報339.2點，按月跌幅擴大至1.39%（7月跌幅1.03%），並連跌4個月、累跌4.2%，相關指數屬今年1月後的7個月新低，按年計跌7.87%。若與2021年9月的歷史高位398.1點相比，跌幅更達14.8%。相反，私宅租金指數升5.64%（見B1版）。

中原：倘不出手 或跌凸今年升幅

長實營業部首席經理郭子威稱，指數反映樓市第三季膠着，隨美國息率近頂，本港經濟進入復蘇階段，今年經濟增長料將超過5%，而政府近期放寬樓花按揭，料對樓價起正面支持作用，期望今年底指數會止跌回穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，9月樓市受不少負面消息影響，即使上周按保公司修訂按保計劃至12個月內的樓花物業，但對樓市幫助不大；另市場積存一手貨尾逾兩萬伙，為市場帶來壓力，加上市場憧憬《施政報告》或減辣，觀望氣氛濃，若欠缺利好消息或救市措施，預計10月底公布的樓價指數或會跌凸今年僅餘的1.3%升幅。

梁志堅認為政府應全面撤辣，因若市况再下跌，「到時政府想救都救唔到」。他認為即使政府全面撤辣，亦「百分之九十九」肯定市况不會不斷升，並只期望市况「能夠企得穩，慢慢上」。

「再跌救唔到」 梁志堅促全撤

新民黨主席葉劉淑儀認同，目前屬高息環境，與引入辣招時的低息環境有別，相信撤辣有利經濟，樓市倒升機率低。她稱，該黨早前建議香港永久居民首置600萬元或以下物業，劃一印花稅為100元，已足以協助本地居民置業，而為吸引外地專才，應給予他們首次置業的稅務優惠，容許在成為永久居民前出售才須繳交稅款。

林健鋒倡逐步減 寬限專才及樓換樓

行會成員、經民聯林健鋒提出撤辣多時，他指不是一次過撤銷所有措施，可逐步削減，例如本港要引入專才，應寬減他們來港購置物業的印花稅，亦應放寬向樓換樓市民徵稅的限制。民建聯立法會議員周浩鼎稱該黨早前已表示需適度調整辣招，並舉例指可將加辣的從價印花稅由15%降至6%等。

李兆波：人才資金流失 減辣合適

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，政府對撤辣稍為放軟態度，估計因政府依賴的印花稅及賣地收入未如理想，需維持庫房收入所致。他預計政府不會全面撤辣，並會輕微下調買家印花稅稅率，同時取消額外印花稅；又預計即使減辣亦對經濟影響不大，因本港正面臨息口環境、人才及資金流失的情况，認為現為合適減辣時機。

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