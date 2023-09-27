港島一中學允全收玫瑰崗師生 家教會：不接受

辦團：獲天主教區助覓校

道明會成立「中學過渡委員會」，邀請家長、校友及老師等參與，上周五（22日）首次開會。道明會昨回覆時重申很遺憾無法繼續營辦玫瑰崗中學，在會議經過深入討論，「很高興宣布找到一個方案，能充分照顧學生及其家庭福祉」。

家教會：方案三選一 不包全讀到畢業

獲邀出席會議的玫瑰崗中學家長教師會主席包比達昨稱，會上獲告知3個建議方案，包括下學年將全校17班轉至一間天主教中學、未來3學年的中三轉至一間天主教中學升學等，要求與會者即場選擇可繼續探討的方案。他稱，家長在會上已重申要求全校學生原校讀至畢業，「但（辦團）無給此方案，便提出3個方案選一，於是我們要求對方提供更多第一方案的資訊」。

包比達稱，校方自上周五後無正式通知家長任何方案。他稱自己向家長了解意願，「個個都話想留番原校」，不接受新建議，形容方案是「強行想學生快啲走，盡快搞掂我們」。他又認為教育局應牽頭與辦團、家長組成工作小組商討安排。

道明會：保教育連續 屬自願決定

道明會昨未透露有關天主教中學的校名，又點列安排的好處，包括擬議學校位於港島，公共交通便利；獲玫瑰崗學生加入，增加該校學生人數，可提供更廣泛科目和課外活動；玫瑰崗中學教師日後有機會繼續在擬議學校任教；確保教育連續性；屬天主教學校有共同價值觀；安排對學生學業的干擾減少。道明會又稱安排是富同理心和切合實際需求，安排屬自願性質，讓玫瑰崗中學的師生和家長可按個人考慮做決定。

教育局表示9月14日收到辦團正式通知，並一直與辦團和學校保持溝通，敦促他們及各持份者，包括家長、校友保持緊密聯繫，提供資訊，盡快適當處理教職員聘任事宜，以及為受影響師生提供所需支援。