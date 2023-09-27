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確認「密閉空間」 擬新例究責可囚 管道兩死事故 發展局停「帥建」競投空調工程

【明報專訊】柯士甸道西1號地底管道兩名工人疑吸沼氣死亡事故，發展局昨暫停涉事冷氣承辦商「帥建機電工程有限公司」競投空調裝置類別工務工程資格，目前帥建有一份機電署約200萬元更換冷水機組工程合約尚未施工。勞福局長孫玉菡昨表明涉事現場為密閉空間，並考慮以職安健條例修訂後的嚴重事故方向追究，即最高罰款1000萬元及監禁兩年。

警仍未能聯絡分判商 家屬今晤港鐵

兩名死者的親友昨早到葵涌公眾殮房認屍，逗留個多小時先後離去，各人神情憂傷。據悉，家屬今日將與港鐵代表會面。本報過去兩日分別向港鐵查詢何時得悉工人失蹤、管道上鎖及密閉空間工作許可證批核情况，港鐵口頭回覆「暫無補充」。

據悉警方至昨日仍未聯絡到直接聘用兩死者的分判商「沈氏創建」負責人調查。該公司唯一董事為沈玉權，本報昨致電聯絡他不果，其公司登記地址位於葵涌創新科技中心，大廈保安表示該公司負責人指示拒絕來訪。

消防工程未「停賽」 機電署一合約未施工

發展局昨發新聞稿稱，前日通知涉事承建商即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格，承建商須作獨立安全審核，並按結果提交改善方案及落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。局方表示，行動亦適用於已投標但尚未批出的合約，會繼續嚴肅跟進，因應事故調查結果按需要採取進一步行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從名冊除名。翻查發展局「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」，帥建被禁競投空調裝置工程，消防及水管裝置工程則未被「停賽」。

發展局回覆，帥建自1992年起列入名冊，現為機電署一份約200萬元小型工程合約的承建商，為葵青劇院食肆更換一台冷水機組，還未動工，機電署會繼續密切監察施工情况。房委會及房協回覆，帥建及沈氏創建沒有承辦轄下工程。發展局表示，沈氏創建並非局方認可名冊內的承建商。

未遵部分要求 最高罰千萬囚兩年

孫玉菡稱，涉事西九地盤屬於密閉空間，法例規定要尋找合資格人士做風險評估、將風險評估報告放在工作地點當眼處、安排工人接受適當訓練及為工人配備保護裝置，初步證據顯示承建商沒有做到部分要求。他說，職安健法例修訂後，針對嚴重疏忽而出現嚴重傷亡，可循公訴程序檢控，最高罰款1000萬元及監禁兩年，會認真考慮從此方向追究責任。他說勞工處已展開全港地盤密閉空間安全巡查，如發現違規會採取行動，包括要求停工。勞工處昨稱暫未能提供巡查數據。

李家超：多少法例均要有人遵守

特首李家超稱非常重視此宗事故，向家屬致以深切慰問，並已叮囑社署提供切實支援，警方亦正全速調查。他稱，當局已強化職安健相關法例，但無論有多少法例均要有人遵守，舉例說「永遠都不能杜絕所有劫案發生」，期望提升職安健文化並善用科技協助。

門內10米工作臥百米外 硫化氫高5倍

油尖警區重案組昨繼續調查案件。據悉事發管道早被港鐵視為「密閉空間」，工程已開展數天，兩名死者劉浩祥及郭伙記原負責在閘門約10米範圍內清走管道內的水，惟消防最終在管道出入口約150米外發現兩人，而管道外應可聽到管內的人敲打閘門聲音。現場有約一吋深積水，硫化氫濃度較正常高近5倍。

工聯會立法會議員郭偉强昨約見勞工處跟進事件，他事後稱對事件感極度憤怒，質疑屬「系統性一連串低級錯誤」引致，分判商未必同樣理解現場屬密閉空間，並以該標準審視安全，又認為工程大判有資源在場評估，不可因外判制將責任外判。

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相關字詞﹕職安健罰則 發展局 工業意外 工傷

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