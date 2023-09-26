求情稱不時與警協調聯誼 非社運事件

劉慧卿及大主教撰求情信

陳提反修例 警直播展身分證

陳朗昇一度欲在庭上親自陳情，後來改為呈上親撰講辭，當中道出六四事件令他嚮往新聞工作，冀報道真相。他2004年大學畢業後加入傳媒機構工作，自言年輕時受描繪警察的影視作品影響，對警隊工作產生興趣，認為採訪警隊新聞具意義。

講辭又透露，佔中期間有警員對他發射胡椒噴劑，事後有助理處長級警務人員私下向他致歉，但陳表示沒怨恨警員；陳不時為傳媒與警方協調，亦曾應邀參與和警方聯誼的足球活動；至2019年反修例運動，陳遭警員使用胡椒噴劑和以警棍拍打，甚至在直播時展示其身分證。

陳朗昇在判刑後在庭外表示，「法治係畀人望到，公道自在人心」，對於被判囚不覺意外。對早前在駕車衝紅燈案同樣罪成，他說「有質疑自己對法律嘅理解係咪錯誤」。他提到現受保釋限制未能離境，下月不能出席記者工作的海外會議。