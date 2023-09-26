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陳朗昇阻差囚5天 官指肆無忌憚 判刑要反映守規可貴

【明報專訊】記者協會主席陳朗昇去年在旺角採訪朗屏邨特別業主大會前，涉在場外拒絕出示身分證及與警員爭執，他早前否認一項阻差辦公罪以及屬交替的阻礙公職人員罪受審，昨日在西九龍裁判法院被裁定阻差辦公罪成。裁判官梁嘉琪批評陳肆無忌憚，判刑要反映當時「公眾守規、守秩序的可貴」，遂判監5天，陳獲准保釋等候上訴。陳朗昇聞判後表示對結果不感意外，又稱自己擔任記協主席一職應不受影響，但若會員不認同他繼續做主席，可罷免他或在換屆時不投票給他。

警示委任證 陳仍不示身分證

被告陳朗昇（現年42歲）為網媒「Channel C」多媒體製作主任（新聞）。梁官裁決時說，去年9月7日陳偕同灰衫男子打斜越過馬路走往麥花臣場館，警員稱逾百人開會或引起混亂，陳按着其斜孭袋或入場示威，警員有合理理由截查兩人，但陳藉詞應付警員而沒出示身分證，並不斷問警長是否「又」屬公眾活動組。

梁官提及，阻差辦公的控罪元素包括警員是否受阻撓、正在執行職務，以及被告是否故意阻撓；本案無爭議陳朗昇沒出示在不透明卡套內的身分證，片段顯示案發時有途人經過走出馬路和圍觀，灰衫男留意到陳和警員對話，未完成搜身就輕拍陳的肩膀安撫他，可見陳的行為令灰衫男擔憂，而陳沒有和警方合作意向。

對於陳自辯解釋，2019年直播時被公開身分證，故案發時需查詢警員身分以便跟進，梁官反駁指當時沒有直播和拍攝器材，不見有擔心的基礎；警員曾出示委任證表明身分並有軍裝警到場，陳仍然發問、從沒取出身分證，遑論會有資料外泄；他認識警隊架構卻肆無忌憚、不合情理地發問，沒適時提供身分證，故裁定他阻差辦公罪成。

傳媒貢獻等獲減刑 准保釋候上訴

辯方求情稱本案不及社運事件般嚴重，有類似案件涉非法集結，只被判罰款和社服令。梁官判刑指每宗案件有其獨特性，陳沒理會警員勸喻冷靜，事後在直播表達投訴等，本案判刑並非要考慮是否涉及社運，而要反映公眾守規、守秩序的可貴；惟陳的說話重複，阻礙途人並使人駐足觀看，非監禁式判罰未能反映嚴重性，加上辯方呈上陳的求情講辭未見悔意，遂以監禁7天為量刑起點，基於他對傳媒業作出貢獻等因素減刑兩天，判囚5天。辯方隨即申請保釋等候上訴，陳獲准以3萬元保釋，其間不准離港。

【案件編號：WKCC 3375/22】

相關字詞﹕法庭 記協 陳朗昇 阻差辦公

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