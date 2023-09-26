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重案查管道兩工亡 包括誤殺方向 陳國基：勞處將巡全港密封式地盤

【明報專訊】柯士甸道西1號地盤地底發生的兩死工業意外，工人無收工、失聯逾15小時至翌日始被發現倒斃管道，案件轉交油尖警區重案組跟進。據了解，警方循多個方向全方位調查，不排除包括誤殺的可能，視乎涉案者的疏忽程度，並會徵詢律政司意見。署理行政長官陳國基昨午表示，已指示警方循刑事方向調查，強調若有足夠證據定必檢控。

警帶承辦商兩員現場助查

經理當日入管道20米尋人 後致電分判商

63歲工人劉浩祥及61歲工人郭伙記疑因吸入沼氣昏迷，送院不治。據悉，警方昨午帶同冷氣承辦商「帥建機電工程」的兩名職員到現場協助了解事件，兩人為曾進入管道的工程經理及發現上鎖便離開的工程人員。據了解，昨到場助查的工程經理，上周六下午4時許曾進入管道約20米處尋找，但見不到兩事主，其後致電分判商「沈氏創建有限公司」姓沈負責人，詢問對方為何「無人開工」；當日下午5時許到場的工程人員，發現管道出入口上鎖便離開。兩人協助調查後登上重案組車輛離開，據悉他們昨晚未有被捕。

警仍未聯絡到分判商負責人

查誰上鎖 地盤逾百人逐一問

據了解，分判商姓沈負責人，前日（周日）早上得悉兩工友沒有回家，遂前往現場破門，並發現事故，報警求助，到場拯救的消防在離管道出入口約150米處尋回兩事主。據悉，警方昨晚仍未聯絡到該名姓沈負責人，正調查誰將管道上鎖，由於地盤涉逾百人工作，需時逐一查問。根據公司註冊處資料，沈氏創建有限公司的唯一董事為沈玉權，其公司位於葵涌藍田街一個商廈單位。

陳國基表示，目前為止無證據證明涉事承辦商有依法尋找合資格人士做風險評估、將風險評估報告放在工作地點當眼處、安排工人接受適當訓練及為工人配備適合的保護裝置；已指示警方循刑事方向調查，勞工處亦會循最近修訂的《職安健法例》跟進，了解僱主有否跟足規例。

陳稱，勞工處將巡查全港的密封式工作地盤，若發現有任何承辦商不依法例，一定嚴厲執法。他並向兩名死者的家人致以深切慰問，社署亦已接觸遺屬及提供所需協助。據他了解，涉事公司共為每個家庭各提供50萬元應急援助。陳國基表示，「喪失兩條生命，相信任何人個心一世唔安落」，敦促每個僱主跟足政府指引及法例辦事。

大狀：疏忽誤殺否 死亡時間關鍵

大律師嚴康焯表示，若案件涉刑事，警方大可能循嚴重疏忽誤殺方向調查；嚴重疏忽誤殺有4項主要控罪元素，包括要對死者有明顯責任、沒妥善履行該責任、有關缺失是導致死亡的重大原因，以及被視為嚴重疏忽。嚴續稱，事主的死亡時間及死因會是關鍵因素，若兩工人在涉案人巡查前已吸入沼氣死亡，反映其死亡未必與疏忽巡查有關；相反，若兩事主在較後時間死亡，則有可能涉及疏忽致死。

大律師潘展平指出，過往工業意外有人被控誤殺的案例不多，且誤殺門檻高，但若罪成，最高可判終身監禁。

工權會：出入口資訊板無兩事主資料

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評，涉案地盤工作制度有巨大漏洞，首先老闆與僱員溝通不足，連員工沒有收工也不知；其次，管理層的危機及安全意識不足，其中一人曾到場，但沒徹底巡查；最後，各承辦商之間溝通不足，港鐵更在事件揭發大半日後才表示涉事地盤與其有關。

蕭倩文引述前線員工指，管道出入口設有資訊板，但沒有兩事主資料，相信亦無安排看守員與管道內員工保持聯絡，懷疑涉案公司根本沒有將管道視為「密閉空間」。

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