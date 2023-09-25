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工程師：喉管或維修時漏沼氣 法例嚴管密閉空間施工安全

【明報專訊】兩工人疑吸入沼氣亡意外，港鐵指事故涉及商場圓方冷氣系統的海水冷卻喉管更換工程，結構工程師倪學仁指出，市區地底鋪設各種管道，當中包括在沿岸抽取海水供大廈水冷空調使用的喉管，海水中含有雜質如淤泥和有機物，有可能在管道彎位沉澱，經發酵後產生有毒氣體如二氧化硫、硫化氫、氮氧化物等，有可能在喉管維修時漏出沼氣，即使低濃度亦有可能令人中毒。他指地下管道屬密閉空間，法例對施工安全有嚴格要求，必須徹查當中是否有人疏忽。

料海水雜質沉澱發酵產毒氣

香港管綫專業學會前會長黃敬指出，涉事地盤為一條隧道，內裏佈滿各種喉管，當中海水冷卻喉管可將海水輸送到樓宇，供水冷空調使用，一般情况下不應有沼氣，估計沼氣在其他地方滲入隧道，可能附近有喉管破損，加上密閉空間的空氣不夠流通，令沼氣積聚。黃指在地底工作的人員須帶備偵測氣體的警報器，一旦偵測到毒氣濃度超標就要立即撤離。

涉事位置是否定義為密閉空間，待勞工處調查確認。監管密閉空間工作安全的法例《工廠及工業經營（密閉空間）規例》列明「密閉空間」指「任何被圍封的地方，而基於其被圍封的性質，會產生可合理預見的指明危險」，包括「任何會產生該等危險的密室、貯槽、下桶、坑槽、井、污水渠、隧道、喉管、煙道、鍋爐、壓力受器、艙口、沉箱、豎井或筒倉」。

建造業總工會安全顧問李光昇指出，根據法例，如工人進入管道內工作，需完成勞工處長所認可的課程，成為密閉場地的核准工人；承建商在施工前委任一名合資格人士如註冊安全主任，為密閉場地做風險評估，包括是否涉及火警及爆炸危險、中暑風險及是否有危害氣體等，之後再建議相關預防措施。他指硫化氫是必測氣體，另外3種為一氧化碳、氧氣及易燃氣體。

地面工人須繫繩助工友脫險

李光昇稱如工地涉及地底喉管工程，法例規定工人須佩戴氧氣筒，身上繫上安全帶並以繩繫着，另一端由地面工人拿着，以協助一旦遇險的工人脫險。他說今次事故具體情况有待調查確定，例如密閉場地外是否有人駐守、管道內工人有否用警報器等設備。

相關字詞﹕喉管 工業意外 沼氣 西九文化區

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